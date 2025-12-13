إصابة عدد من قوات الأمن السورية والأمريكية جراء إطلاق نار أثناء تنفيذ جولة مشتركة قرب تدمر

قوات الأمن السورية-أرشيف

دمشق-سانا

تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار اليوم من قبل مسلح قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.

وذكر مصدر أمني لـ سانا أن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، بينما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته.

وأشار المصدر إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق مؤقتاً على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وأوضح المصدر أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.

