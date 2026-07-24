قمران اصطناعيان صينيان يسجلان رقماً قياسياً في سرعة إرسال الصور المدارية

بكين-سانا

نجح القمران الاصطناعيان البصريان “دونغبوه-13” و”دونغبوه-14″، اللذان أُطلقا ضمن مشروع يضم ستة أقمار طورتها شركتا “مينوسبيس” و”هوانتيان ويزدوم”، في إرسال صور عالية الدقة للاستشعار عن بُعد، بعد ساعة ونصف فقط من دخولهما المدار الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الجمعة، أن القمرين سجلا بذلك رقماً قياسياً جديداً في سرعة إرسال الصور بين شركات الأقمار الاصطناعية التجارية الخاصة في الصين، حيث تجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سُجل في أيار الماضي، والبالغ أقل من ساعتين.

وقال نائب المدير العام لشركة “مينوسبيس” تشانغ ووجيون: إن هذا الإنجاز يعكس سرعة الاستجابة والتطور التقني المتواصل الذي حققته الأقمار الاصطناعية التجارية الصينية المخصصة للاستشعار عن بُعد.

وأوضح أن هذه التكنولوجيا تدعم مجموعة واسعة من التطبيقات، تشمل الزراعة والغابات والاستجابة للكوارث والتخطيط الحضري، مشيراً إلى أن سرعة الحصول على الصور تعد أحد أهم مؤشرات جودة الخدمة، إذ تستغرق الأنظمة التقليدية عادة عدة أيام منذ تنفيذ مهمة التصوير وحتى إرسال الصور، في حين قد تكون كل ساعة يتم توفيرها حاسمة في دعم اتخاذ القرار خلال حالات الطوارئ، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية.

يشار إلى أن الصين أطلقت في 22 تموز الجاري صاروخاً من طراز “غرافيتي-1” يحمل 9 أقمار اصطناعية من المياه قبالة سواحل مدينة شانغهاي شرقي البلاد، في إطار توسعها المتسارع في قطاع الفضاء التجاري.