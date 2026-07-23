سامسونغ تكشف ثلاثة هواتف ذكية جديدة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

سيئول-سانا

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة قابلة للطي ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار توسيع تشكيلة أجهزتها الموجهة لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن الشركة قولها اليوم الخميس: إن الهواتف الجديدة هي غالاكسي زي فولد 8، وغالاكسي زي فولد 8 ألترا، وغالاكسي زي فليب 8، وتوفر تجارب ذكاء اصطناعي أكثر تخصيصاً بالاعتماد على تقنية “جيميني”.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك للشركة رو تيه مون خلال فعالية الكشف عن الأجهزة الجديدة في لندن: إن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي سيجعل الهواتف المحمولة المدخل الرئيس لتقديم تجارب رقمية تتكيف مع احتياجات المستخدمين، مشيراً إلى أن الهواتف ستطرح تدريجياً في كوريا الجنوبية والأسواق العالمية اعتباراً من السابع من آب المقبل.

وكانت “سامسونغ” كشفت في 15 من تموز الجاري عن تقنية “Flex Titanium” الجديدة، تهدف إلى تعزيز متانة الهواتف القابلة للطي، والحد من ظهور التجعد في شاشاتها، إضافة إلى تقليل سماكة الأجهزة وتحسين أدائها، على أن تُستخدم لأول مرة في الجيل المقبل من هواتف Galaxy القابلة للطي.