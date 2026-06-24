دراسة تكشف منظومة متكاملة وراء إنتاج ملكات نحل العسل

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أجراها علماء في جامعة كاليفورنيا-ريفرسايد الأمريكية أن تكوين ملكات نحل العسل، لا يعتمد على غذاء الملكات وحده كما كان يُعتقد سابقاً، بل يتطلب بيئة متكاملة توفرها النحلات العاملات عبر بناء حجرات خاصة، وتنظيم ظروف النمو، بما يضمن تطور اليرقات إلى ملكات سليمة.

وذكر موقع “سينس ديلي” العلمي اليوم الأربعاء أن الدراسة أظهرت أن النحلات العاملات الشابات تبني ما يُعرف بخلايا الملكات باستخدام شمع ذي خصائص مميزة، وتوفر مستويات مناسبة من الحرارة والرطوبة، إلى جانب رعاية متخصصة تسهم في توجيه نمو اليرقات وتحويلها إلى ملكات قادرات على قيادة الخلية.

وأوضح الباحثون أن خلايا الملكات لا تقتصر وظيفتها على حماية اليرقات، بل تشكل بيئة حيوية مصممة خصيصاً لدعم نموها، إذ يختلف الشمع المستخدم فيها من الناحيتين الفيزيائية والكيميائية عن الشمع العادي، ما يساعد على الحفاظ على الظروف الملائمة لتطور الملكة.

وأشار فريق الدراسة إلى اكتشاف مجموعة متخصصة من النحلات العاملات أطلق عليها اسم “بناة خلايا الملكات”، تتولى إنشاء هذه الحجرات وصيانتها، وتمتلك خصائص فسيولوجية وسلوكية تؤهلها لأداء هذه المهمة الحيوية داخل المستعمرة.

وقال عالم الحشرات بوريس باير، مدير مركز أبحاث النحل التكاملية في جامعة كاليفورنيا-ريفرسايد: “إن النتائج تظهر أن إنتاج ملكة النحل يتم عبر منظومة متكاملة تجمع بين التغذية والبيئة والرعاية الاجتماعية، وليس من خلال غذاء الملكات فقط”.

وأظهرت التجارب أن اليرقات التي نمت داخل خلايا مصنوعة من شمع العاملات العادي كانت أقل قدرة على البقاء، وأنتجت ملكات أصغر حجماً مقارنة باليرقات التي تربت داخل خلايا الملكات، رغم حصول المجموعتين على الغذاء نفسه.

وتسلط هذه النتائج الضوء على مستوى التنظيم والتعاون داخل مستعمرات النحل، وقد تسهم في فهم أوسع لدور البيئة المادية والاجتماعية في عمليات النمو والتطور لدى الكائنات الحية.