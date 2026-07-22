ساعة سويسرية تسجل رقماً قياسياً بـ 63 وظيفة ميكانيكية

جنيف-سانا

كشفت شركة الساعات السويسرية Vacheron Constantin عن ساعة الجيب Berkley Grand Complication، التي تعد الأكثر تعقيداً في تاريخ صناعة الساعات، بعدما ضمت 63 وظيفة ميكانيكية، في إنجاز يعكس التطور الذي تشهده صناعة الساعات الفاخرة والدقيقة.

وذكر موقع Oddity Central، المتخصص بالأخبار المنوعة في تقرير نشره الأسبوع الماضي، أن الساعة الجديدة تضم 63 وظيفة ميكانيكية، أو ما يعرف في عالم صناعة الساعات بـ”التعقيدات”، وهي الوظائف التي تتجاوز عرض الساعات والدقائق والثواني، مثل التقويمات والكرونوغراف والمؤشرات الفلكية، لتتفوق بذلك على ساعة Patek Philippe Calibre 89 التي كانت تحمل الرقم القياسي السابق بـ33 وظيفة.

وأوضح التقرير أن هذه الساعة استندت إلى ساعة الجيب Reference 57260 التي كشفت عنها الشركة عام 2015، واستغرق تطويرها ثماني سنوات لتصبح أكثر الساعات تعقيداً في العالم.

وتأتي الساعة داخل هيكل مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، بقطر يقارب خمسة سنتيمترات ووزن يبلغ نحو 960 غراماً، وتتألف من 2870 قطعة ميكانيكية دقيقة، نجح صناع الساعات في دمجها داخل هيكل صغير نسبياً مع المحافظة على إمكانية عرض جميع وظائفها.

وقال رئيس قسم Atelier Cabinotiers في الشركة دومينيك بيرناز: إن الهدف في البداية كان تطوير ساعة تتجاوز الرقم القياسي السابق، إلا أن المشروع تطور تدريجياً حتى وصل إلى 63 وظيفة ميكانيكية، معتبراً أن دمج هذا العدد الكبير من الوظائف في ساعة واحدة كان التحدي الأكبر.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار المنافسة بين كبرى شركات صناعة الساعات السويسرية لتطوير نماذج أكثر دقة وتعقيداً، تجمع بين الابتكار الهندسي والحرفية العالية.