باحثون أمريكيون يطورون أقمشة ذكية تراقب الحركة وتمهد لجيل جديد من الأجهزة القابلة للارتداء

واشنطن-سانا

طوّر باحثون من كلية جون أ. بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة هارفارد الأمريكية أقمشة ذكية محبوكة قادرة على تغيير شكلها والعمل كحساسات إلكترونية، في إنجاز قد يسهم في تطوير جيل جديد من المنسوجات القابلة للبرمجة والأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

وأوضحت الدراسة بحسب تقرير نشره الموقع الرسمي للجامعة، أن الباحثين نجحوا في تصميم أقمشة مضيئة يمكنها الانتقال بين أكثر من شكل ثابت، وهي خاصية تُعرف بـ”الاستقرار المتعدد”، وذلك باستخدام خيوط عالية المرونة وتقنيات حياكة آلية، مع إمكانية دمج خيوط موصلة تمنح النسيج وظائف إلكترونية متنوعة.

وبيّنت النتائج أن الأقمشة الجديدة تنحني تلقائياً لتأخذ أشكالاً ثلاثية الأبعاد، ما أتاح استخدامها في تطبيقات عملية، من بينها تصنيع مفتاح نسيجي لتشغيل وإطفاء مصباح LED، إلى جانب قطعة تُثبت على الركبة أو المرفق لرصد الحركة وحساب الخطوات.

كما صمّم الباحثون غطاءً لمصباح يمكن تغيير شكله للتحكم بألوان الإضاءة عبر مفاتيح نسيجية، مؤكدين أن هذه التقنية قابلة للإنتاج باستخدام آلات الحياكة الصناعية المستخدمة حالياً في مصانع الملابس.

وأشار الفريق إلى أن هذه المنسوجات قد تفتح آفاقاً واسعة لتطوير ملابس ذكية قادرة على مراقبة الحركة والمؤشرات الصحية، وتقديم إشارات لمسية، وتغيير شكلها بحسب الحاجة، بما يعزز استخدام الأقمشة في الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء.

ويشهد قطاع المنسوجات الذكية تطوراً متسارعاً مع دمج تقنيات الإلكترونيات والمواد المتقدمة في صناعة الأقمشة، بهدف تطوير ملابس قادرة على مراقبة المؤشرات الصحية والنشاط البدني، وتوفير تطبيقات جديدة في مجالات الرعاية الصحية والرياضة والروبوتات والأجهزة القابلة للارتداء.