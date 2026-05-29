ظاهرة فلكية نادرة.. القمر الأزرق الصغير يضيء السماء يوم الأحد

من المنتظر أن يشهد العالم يوم الأحد القادم ظاهرة فلكية نادرة تُعرف باسم “القمر الأزرق الصغير” أو “الميكرومون”، حيث يبدو القمر المكتمل أصغر حجماً من المعتاد نتيجة وصوله إلى أبعد نقطة له عن الأرض خلال مداره.

ووفقاً لما نقلت قناة سكاي نيوز أمس الخميس، فإن هذه الظاهرة تحدث عندما يتزامن اكتمال القمر مع وجوده في الأوج، أي أبعد نقطة عن الأرض، ما يجعله يبدو أقل حجماً وسطوعاً، مقارنة بالقمر المكتمل في حالاته العادية.

وأوضح جيانلوكا ماسي، من مشروع التلسكوب الافتراضي الإيطالي (Virtual Telescope Project)، والذي سيقدّم بثاً مباشراً من إيطاليا، أن القمر المكتمل المرتقب سيظهر بحجم أصغر بنحو 6%، وبسطوع أقل بنحو 10% مقارنة بمتوسط سطوع القمر المكتمل المعتاد.

وبيّن ماسي أن هذه الفروقات الطفيفة في الحجم والإضاءة تُعد من الظواهر الطبيعية المرتبطة بتغيرات مدار القمر حول الأرض، مشيراً إلى أن القمر قد يبدو أقل إشراقاً من المعتاد، دون أن يؤثر ذلك على إمكانية مشاهدته بالعين المجردة.

وأضاف: إن متابعة مثل هذه الظواهر عبر البث المباشر والتلسكوبات تتيح فرصة أفضل لرصد التفاصيل الدقيقة لسطح القمر، وخاصة خلال فترات الاكتمال.

ويُعد “الميكرومون” عكس ظاهرة “السوبر مون”، التي يظهر فيها القمر أكبر وأكثر سطوعاً عند اقترابه من الأرض، ما يجعل الظاهرتين من أبرز المشاهد الفلكية التي يترقبها المهتمون بعلم الفلك حول العالم.