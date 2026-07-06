باحثون يطورون دراجة هوائية ذكية قادرة على التفريق بين الانعطاف وفقدان التوازن

طوكيو-سانا

طوّر باحثون من معهد شيبورا للتكنولوجيا في اليابان نظاماً ذكياً لدراجة هوائية يعتمد على تقنيات التعلم الآلي، قادراً على التمييز بين الانعطاف المقصود من قبل الراكب والحالات غير المستقرة التي قد تسبق السقوط، بحيث لا يتدخل نظام المساعدة إلا عند الضرورة للحفاظ على التوازن.

وبحسب ما نقله موقع المعهد الإلكتروني بداية الشهر الجاري، عمل الفريق البحثي على تطوير نموذج ذكي يفهم “نية الراكب” بدلاً من الاكتفاء برصد حركة الدراجة فقط، بهدف تفادي التدخلات الخاطئة أثناء القيادة الطبيعية.

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجال أنظمة التحكم الذكية والتعلم الآلي، أن النظام يعتمد على تحليل بيانات متعددة مثل زاوية التوجيه، والميلان، والتسارع الجانبي، وعزم رد الفعل، باستخدام خوارزميات تعلم آلي وشبكات عصبية متخصصة في تحليل تسلسل الحركة، بما يسمح بتمييز دقيق بين الانعطاف الآمن وفقدان الاستقرار.

وبيّن الباحثون أن الدراجة مزوّدة بنظام توجيه إلكتروني يفصل بين المقود والعجلة الأمامية، ما يتيح جمع بيانات أكثر دقة عن تفاعل الراكب مع الدراجة، إضافةً إلى توفير استجابة لمسية تساعد في إعادة التوازن عند الحاجة.

كما أظهرت التجارب أن النظام نجح في تفعيل المساعدة تلقائياً فقط عند رصد حالات عدم استقرار، بينما ظل غير نشط أثناء الانعطاف الطبيعي، ما يحافظ على تحكم الراكب الكامل، ويقلل من التدخل غير الضروري.

ولفت الفريق إلى أن هذه التقنية قد تُستخدم مستقبلاً في الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الذكية وخدمات التوصيل، إضافةً إلى دعم كبار السن والمستخدمين الأقل خبرة، مع الحفاظ على تجربة قيادة طبيعية.

يذكر أن النظام لا يزال في مرحلة البحث والتطوير، ولم يُطرح تجارياً بعد، مع خطط لتوسيعه ليشمل ظروف طرق وبيئات قيادة أكثر تنوعاً.