“سبيس إكس” تعمل على تطوير هاتف ذكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

طوّرت شركة “سبيس إكس” الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء نموذجاً أولياً لهاتف ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف تجربة المستخدم مع الأجهزة الذكية.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الأربعاء، أن الشركة عرضت النموذج على عدد من المستثمرين، مشيرةً إلى أنه يتميز بتصميم نحيف ونظام تشغيل خاص، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة xAI، واستخدام معالج من نوع “كوالكوم سناب دراغون”، فيما لا يزال المشروع في مراحله الأولى وقابلاً للتطوير والتعديل.

ويعكس هذا المشروع، في حال استكماله، توجه “سبيس إكس” نحو دخول سوق الأجهزة الذكية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الأقمار الصناعية، ما قد يفتح المجال أمام منافسة جديدة في قطاع الهواتف الذكية.

