انقطاع طويل يصيب روبوت الدردشة الصيني “ديب سيك” للمرة الأولى منذ إطلاقه

بكين-سانا

شهد روبوت الدردشة الصيني “ديب سيك” انقطاعاً واسعاً في الخدمة استمر لأكثر من سبع ساعات، في أطول توقف منذ بروزه السريع مع إطلاق نماذجه المتقدمة مطلع عام 2025، ما أثار اهتمام مستخدميه في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”، أظهرت بيانات صفحة الحالة الخاصة بالشركة، أن الانقطاع استمر نحو 7 ساعات و13 دقيقة، قبل أن تتم استعادة الخدمة بشكل كامل في وقت لاحق، دون الكشف عن الأسباب المباشرة للعطل.

وأشارت المعطيات إلى أن مثل هذه الانقطاعات قد تنتج عن مشكلات تقنية متعددة، تشمل تعطل الخوادم أو أخطاء مرتبطة بالتحديثات البرمجية، ولا سيما في الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وبيّنت بيانات الشركة أن خدمة واجهة برمجة التطبيقات (API)، التي يستخدمها المطورون لدمج النظام في تطبيقاتهم، كانت قد شهدت انقطاعات متكررة في فترات سابقة، إلا أن المنصة المخصصة للمستخدمين لم تسجل توقفات طويلة مماثلة قبل هذا الحادث.

ويأتي هذا الانقطاع في وقت يترقب فيه قطاع الذكاء الاصطناعي إطلاق الجيل الجديد من نماذج “ديب سيك”، وسط غياب أي إعلان رسمي عن موعد طرحها.