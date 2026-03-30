آبل تطلق تحديث iOS 26.4 مع تحسينات ذكية دون تغييرات جذرية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “آبل” إطلاق تحديثها الجديد “iOS 26.4″، الذي يركّز على تحسين تجربة الاستخدام اليومية، عبر إدخال مجموعة من التحديثات على التطبيقات الأساسية دون إجراء تغييرات كبيرة في واجهة النظام.

ووفقاً لما نقله موقع “Times of India”، يتضمن التحديث ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، منها إنشاء قوائم تشغيل موسيقية تلقائياً بناءً على وصف المستخدم، إضافة إلى ميزة اكتشاف الحفلات الموسيقية القريبة وفق تفضيلات الاستماع.

كما شمل التحديث تحسينات بصرية في تطبيقات الموسيقا والفيديو، وتطويراً في أداء تطبيق “Podcasts”، مع إمكانية التبديل السلس بين المشاهدة والاستماع بحسب جودة الاتصال بالإنترنت.

وحصل تطبيق “Freeform” على مكتبة عناصر بصرية جاهزة، إلى جانب تحسينات في دقة لوحة المفاتيح وإدارة التذكيرات وإعدادات إمكانية الوصول، فضلاً عن إضافة رموز تعبيرية جديدة وتطوير خيارات مشاركة المشتريات داخل العائلة وآليات التحقق من العمر في بعض المناطق.

يذكر أن التحديث لم يتضمن النسخة المطورة من المساعد الصوتي “سيري”، التي يُتوقع أن توفر قدرات متقدمة في فهم السياق والتعامل مع بيانات المستخدم، ما يعكس توجهاً تدريجياً لدى الشركة في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على استقرار النظام.