تحديثات جديدة تجعل ChatGPT وClaude أدوات تفاعلية لدعم التعلم

واشنطن 16/3/2026/سانا

شهدت أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude تطوراً جديداً يوسع دورها من مجرد روبوتات محادثة إلى أدوات تعليمية تفاعلية، تساعد المستخدمين على فهم المفاهيم العلمية والرياضية عبر شروحات بصرية ورسوم بيانية ديناميكية.

وذكر موقع 9to5Mac المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن شركة OpenAI أضافت إلى ChatGPT ميزة تتيح استكشاف المفاهيم في الرياضيات والعلوم، من خلال رسوم تفاعلية يمكن للمستخدم تعديل متغيراتها ورؤية تأثير ذلك مباشرة على النتائج والرسوم البيانية.

وبحسب الشركة، تشمل هذه الميزة أكثر من 70 مفهوماً أساسياً في مجالات الرياضيات والعلوم، حيث يشرح النظام كيفية عمل الصيغ والعلاقات بين المتغيرات في الوقت الحقيقي، ما يتيح تجربة تعليمية أكثر وضوحاً وتفاعلاً.

وفي السياق نفسه أعلنت شركة Anthropic أن نموذجها Claude بات قادراً على إنشاء الرسوم البيانية والمخططات التوضيحية بشكل تلقائي، مع استخدام الردود البصرية إلى جانب النصوص، في خطوة تعكس توجه أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو تقديم أدوات تعليمية وتفسيرية أكثر تطوراً.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوسع المتسارع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات التعليم والبحث العلمي، حيث تتجه الشركات المطورة لهذه الأنظمة إلى دمج أدوات بصرية وتفاعلية تساعد المستخدمين على فهم المفاهيم المعقدة بطريقة مبسطة، ما يعزز دور هذه التقنيات كوسائل دعم للتعلم إلى جانب استخدامها في مجالات العمل المختلفة.