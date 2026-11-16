مخيمات خربة الجوز.. تحديات معيشية واحتياجات إنسانية وجهود للحد من تداعيات ‏الأمطار

إدلب-سانا‏

تواجه 2500 عائلة في مخيمات خربة الجوز بإدلب ظروفاً صعبة مع اقتراب الشتاء، ‌‏وسط نقص التدفئة، وضعف الخدمات الأساسية، وتضرر الخيام ومخاوف السيول، ‏ولا ‏سيما في المخيمات القريبة من نهر عين البيضاء.‏

وأوضح مسؤول دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في جسر الشغور ممدوح محمد ‌‏الحردان في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن واقع المخيمات في خربة الجوز ‏ودركوش ‏صعب، مشيراً إلى أن الخيام تهالكت بفعل العوامل الجوية ومرور السنوات، ‏بينما ‏تعاني العائلات نقصاً في الاحتياجات الأساسية ومواد التدفئة والوقود.‏

وبين الحردان أن منطقة خربة الجوز تضم نحو 28 مخيماً يقطنها قرابة 2500 ‌‏عائلة، ضمن منطقة جسر الشغور التي تضم إجمالاً نحو 55 مخيماً وقرابة 4000 ‌‏عائلة، تمتد من دركوش إلى بداما، ويعيش معظم سكانها في الخيام منذ أكثر من 14 ‌‏عاماً.‏

إجراءات للحد من مخاطر السيول

وفي إطار الاستعداد لموسم الأمطار والحد من مخاطر السيول، نفذت الجهات المعنية، ‌‏بالتنسيق مع وزارتَي الشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ وإدارة الكوارث، أعمال ‌‏تنظيف لمجاري المياه في نهر عين البيضاء بمنطقة خربة الجوز، وإزالة الأوساخ ‌‏والأتربة التي تعوق تصريف مياه الأمطار الغزيرة.‏

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، وضعت خطة لتأمين احتياجات المخيمات، تشمل ‌‏توفير الشوادر اللازمة لتغطية الخيام ومواد التدفئة، بهدف التخفيف من معاناة ‌‏العائلات خلال فصل الشتاء، حسب الحردان.‏

وكشف الحردان عن مشروع يستهدف 6 إلى 7 مخيمات تقع على ضفاف النهر، ‌‏بهدف إنهاء واقعها الحالي، موضحاً أن العمل بدأ منذ أكثر من شهرين بإحصاء ‌‏العائلات وفق مناطق إقامتها، وأن معظمها ينحدر من ريفَي إدلب واللاذقية، وبعضها ‌‏من حماة.‏

وأضاف الحردان، أن العائلات التي تملك منازل مدمَّرة كلياً أو جزئياً ترمِّم أو تبني ‌‏منازل جديدة، بينما تحصل العائلات التي لا تملك منازل على دعم مالي يعادل بدل ‌‏إيجار لمدة عام كامل، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعلي سيبدأ اليوم.‏

مخيم النهر: ظروف إنسانية قاسية

من جانبه، أوضح مدير مخيم النهر في خربة الجوز، محمد حمادي، أن المخيم يضم ‌‏‌‏70 عائلة، بعد عودة عدد من سكانه إلى منازلهم، بينما لا تزال تقيم فيه عائلات تضم ‌‏أشخاصاً من ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب عائلات لا تملك الإمكانات اللازمة ‌‏للعودة إلى منازلها.‏

وأشار حمادي إلى وجود 11 مصاباً بالربو، وحالات بتر وعجز، وأكثر من 10 ‌‏أشخاص مسنين، وسط تدهور الأوضاع الصحية والخدمية، وتراكم القمامة وسوء ‌‏الطرقات ونقص الكوادر الطبية، ما يهدِّد بانتشار الأوبئة.‏

وأوضح أن معظم العائلات الـ 70 تفتقر إلى منازل أو أراضٍ للعودة إليها، وسط ‏غياب ‏الاستعدادات للشتاء وإزالة أكثر من 30 خيمة، مطالباً بتوفير الدعم الطبي ‏ومساعدة ‏الأهالي على العودة إلى ممتلكاتهم.‏

معاناة يومية ‏

بدورها، بينت هزار الحايك، من سكان مخيم النهر، أن الأمطار تغرق المخيم وسط ‌‏تهالك الخيام وغياب التدفئة، مشيرة إلى تأجيل علاج ابنها المصاب بتليّف الكبد بسبب ‌‏عجزها عن تحمل تكاليفه الطبية.‏

وأشارت الحايك إلى صعوبة وصول أطفالها إلى المدرسة بسبب بُعدها وسوء الطريق ‌‏الموحل، وحرمانهم من اللعب واللهو نتيجة تردي واقع المخيم، مؤكدة ضرورة تأمين ‌‏منازل تؤوي عائلات المخيم.‏

من جانبه، روى راسم أمين حاج ياسين، المنحدر من قرية الحميدية في سهل الغاب ‌‏بريف حماة والمقيم في المخيم، معاناته في ظل تهديد الفيضانات للمخيم، موضحاً أنه ‌‏يعاني العجز بعد بتر ساقه اليسرى، ولا يستطيع ترميم منزله بسبب ظروفه المادية ‌‏الصعبة.‏

بينما أوضحت إلهام خضرو من ريف حماة، والمقيمة في المخيم منذ عشر سنوات، ‌‏معاناتها من نقص الخبز والتدفئة والمساعدات، وتسرب مياه الأمطار إلى خيمتها، في ‌‏ظل غياب العمل والدخل وعجزها عن تأمين الحطب والدواء والعلاج.‏

وتُعد مخيمات خربة الجوز من أقدم مخيمات شمال غرب سوريا، إذ تؤوي عائلات ‌‏نازحة منذ أكثر من عقد، وتعاني سنوياً الغمر والسيول بسبب قربها من الأنهار، ‌‏وضعف البنية التحتية، وسط جهود حكومية لتحسين ظروف الإقامة وترميم المنازل ‌‏وتسهيل عودة الأهالي.‏