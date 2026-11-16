مخيمات خربة الجوز.. تحديات معيشية واحتياجات إنسانية وجهود للحد من تداعيات ‏الأمطار

إدلب-سانا
تواجه 2500 عائلة في مخيمات خربة الجوز بإدلب ظروفاً صعبة مع اقتراب الشتاء، وسط نقص التدفئة، وضعف الخدمات الأساسية، وتضرر الخيام ومخاوف السيول، ولا سيما في المخيمات القريبة من نهر عين البيضاء.
وأوضح مسؤول دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في جسر الشغور ممدوح محمد الحردان في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن واقع المخيمات في خربة الجوز ودركوش صعب، مشيراً إلى أن الخيام تهالكت بفعل العوامل الجوية ومرور السنوات، بينما تعاني العائلات نقصاً في الاحتياجات الأساسية ومواد التدفئة والوقود.
وبين الحردان أن منطقة خربة الجوز تضم نحو 28 مخيماً يقطنها قرابة 2500 عائلة، ضمن منطقة جسر الشغور التي تضم إجمالاً نحو 55 مخيماً وقرابة 4000 عائلة، تمتد من دركوش إلى بداما، ويعيش معظم سكانها في الخيام منذ أكثر من 14 عاماً.
إجراءات للحد من مخاطر السيول
وفي إطار الاستعداد لموسم الأمطار والحد من مخاطر السيول، نفذت الجهات المعنية، بالتنسيق مع وزارتَي الشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ وإدارة الكوارث، أعمال تنظيف لمجاري المياه في نهر عين البيضاء بمنطقة خربة الجوز، وإزالة الأوساخ والأتربة التي تعوق تصريف مياه الأمطار الغزيرة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، وضعت خطة لتأمين احتياجات المخيمات، تشمل توفير الشوادر اللازمة لتغطية الخيام ومواد التدفئة، بهدف التخفيف من معاناة العائلات خلال فصل الشتاء، حسب الحردان.
وكشف الحردان عن مشروع يستهدف 6 إلى 7 مخيمات تقع على ضفاف النهر، بهدف إنهاء واقعها الحالي، موضحاً أن العمل بدأ منذ أكثر من شهرين بإحصاء العائلات وفق مناطق إقامتها، وأن معظمها ينحدر من ريفَي إدلب واللاذقية، وبعضها من حماة.
وأضاف الحردان، أن العائلات التي تملك منازل مدمَّرة كلياً أو جزئياً ترمِّم أو تبني منازل جديدة، بينما تحصل العائلات التي لا تملك منازل على دعم مالي يعادل بدل إيجار لمدة عام كامل، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعلي سيبدأ اليوم.
مخيم النهر: ظروف إنسانية قاسية
من جانبه، أوضح مدير مخيم النهر في خربة الجوز، محمد حمادي، أن المخيم يضم 70 عائلة، بعد عودة عدد من سكانه إلى منازلهم، بينما لا تزال تقيم فيه عائلات تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب عائلات لا تملك الإمكانات اللازمة للعودة إلى منازلها.
وأشار حمادي إلى وجود 11 مصاباً بالربو، وحالات بتر وعجز، وأكثر من 10 أشخاص مسنين، وسط تدهور الأوضاع الصحية والخدمية، وتراكم القمامة وسوء الطرقات ونقص الكوادر الطبية، ما يهدِّد بانتشار الأوبئة.
وأوضح أن معظم العائلات الـ 70 تفتقر إلى منازل أو أراضٍ للعودة إليها، وسط غياب الاستعدادات للشتاء وإزالة أكثر من 30 خيمة، مطالباً بتوفير الدعم الطبي ومساعدة الأهالي على العودة إلى ممتلكاتهم.
معاناة يومية
بدورها، بينت هزار الحايك، من سكان مخيم النهر، أن الأمطار تغرق المخيم وسط تهالك الخيام وغياب التدفئة، مشيرة إلى تأجيل علاج ابنها المصاب بتليّف الكبد بسبب عجزها عن تحمل تكاليفه الطبية.
وأشارت الحايك إلى صعوبة وصول أطفالها إلى المدرسة بسبب بُعدها وسوء الطريق الموحل، وحرمانهم من اللعب واللهو نتيجة تردي واقع المخيم، مؤكدة ضرورة تأمين منازل تؤوي عائلات المخيم.
من جانبه، روى راسم أمين حاج ياسين، المنحدر من قرية الحميدية في سهل الغاب بريف حماة والمقيم في المخيم، معاناته في ظل تهديد الفيضانات للمخيم، موضحاً أنه يعاني العجز بعد بتر ساقه اليسرى، ولا يستطيع ترميم منزله بسبب ظروفه المادية الصعبة.
بينما أوضحت إلهام خضرو من ريف حماة، والمقيمة في المخيم منذ عشر سنوات، معاناتها من نقص الخبز والتدفئة والمساعدات، وتسرب مياه الأمطار إلى خيمتها، في ظل غياب العمل والدخل وعجزها عن تأمين الحطب والدواء والعلاج.
وتُعد مخيمات خربة الجوز من أقدم مخيمات شمال غرب سوريا، إذ تؤوي عائلات نازحة منذ أكثر من عقد، وتعاني سنوياً الغمر والسيول بسبب قربها من الأنهار، وضعف البنية التحتية، وسط جهود حكومية لتحسين ظروف الإقامة وترميم المنازل وتسهيل عودة الأهالي.