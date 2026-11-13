انتخابات إسبانيا المبكرة.. سباق متقارب وتحالفات ستحسم تشكيل الحكومة

مدريد-سانا

تتجه إسبانيا إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 تشرين الثاني الجاري، وسط منافسة متقاربة بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والحزب الشعبي، وصعود حزب «فوكس» اليميني المتطرف، ولا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على تحديد الحزب الفائز فحسب، بل تمتد إلى قدرته على حشد الدعم البرلماني اللازم لتشكيل الحكومة، في ظل مشهد سياسي شديد التعددية وتباين واضح في توجهات الأحزاب ومواقفها.

وجاءت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة عقب تعثر إقرار مراسيم حكومية متعلقة بالسكن في البرلمان، بالتزامن مع تفاقم أزمة الإسكان وارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة، وهي قضايا باتت تتصدر النقاش السياسي والانتخابي في البلاد.

كما ألقى حادث اصطدام قطارين فائقَي السرعة قرب بلدة أوردا في مقاطعة طليطلة، في 28 تشرين الأول الماضي، بظلاله على الحملة الانتخابية، بعدما أسفر عن مقتل 69 شخصاً وأثار تساؤلات بشأن سلامة شبكة السكك الحديدية وآليات إدارتها، فضلاً عن تداعياته السياسية التي تمثلت في استقالة وزير النقل أوسكار بوينتي.

خريطة سياسية تتجاوز الحزبين التقليديين

ولفهم طبيعة المنافسة الانتخابية، لا بد من التوقف عند أبرز القوى الفاعلة في المشهد السياسي الإسباني، وفي مقدمتها الحزبان التقليديان واليمين المتطرف، إلى جانب الأحزاب اليسارية والقومية والإقليمية التي قد تلعب دوراً حاسماً في عملية تشكيل الحكومة.

الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، بقيادة رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز، يمثل تيار يسار الوسط ذي التوجه الاجتماعي الديمقراطي، ويتولى سانشيز رئاسة الحكومة منذ عام 2018، بينما يركز حزبه على حماية الخدمات العامة وتعزيز السياسات الاجتماعية، ويطرح مواصلة النهج الحكومي الحالي بديلاً عن وصول اليمين إلى السلطة.

ويستند الحزب داخل البرلمان إلى تفاهمات مع قوى يسارية وأحزاب قومية وإقليمية، وهو ما يشكل محوراً أساسياً لانتقادات المعارضة، ولا سيما فيما يتعلق بالاتفاقات المرتبطة بالعفو عن شخصيات سياسية كتالونية.

وفي المقابل، يعد الحزب الشعبي (PP)، بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، القوة الرئيسة في يمين الوسط الإسباني، ويسعى إلى إنهاء حكم الاشتراكيين وتولي رئاسة الحكومة، عبر برنامج يركز على إصلاح مؤسسات الدولة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وإلغاء قانون الإسكان الحالي، إلى جانب تشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية ومنع عمليات التسوية الجماعية للمهاجرين.

ورغم تشدده في ملف الهجرة، فإن الحزب الشعبي يختلف عن «فوكس» في موقعه السياسي وطبيعة خطابه وأولوياته السياسية.

أما حزب «فوكس» (Vox)، بقيادة سانتياغو أباسكال، فيصنف ضمن تيار اليمين المتطرف، ويتبنى خطاباً قومياً متشدداً ومناهضاً للهجرة، ويتضمن برنامجه ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتطبيق مبدأ «الأولوية الوطنية» في الحصول على السكن والمساعدات والخدمات العامة، إضافة إلى حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة وإلغاء عدد من القوانين ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.

ويستخدم أباسكال خطاباً حاداً تجاه الهجرة، بينما تعرضت بعض مواقف حزبه وتصريحاته لانتقادات من منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسبانية وصفتها بالعنصرية والإسلاموفوبية، وخاصة في ما يتعلق بربط الهجرة والثقافات الأخرى بالمخاطر الأمنية، وتوظيف النقاش حول الحجاب والبرقع ضمن الخطاب المناهض للمسلمين.

ويعد هذا التوجه من أبرز نقاط الاختلاف بين «فوكس» والحزب الشعبي، رغم تقاطعهما في عدد من الملفات السياسية واحتمال دخولهما في ائتلاف حكومي مشترك.

وعلى يسار الحزب الاشتراكي، تبرز «الجبهة العريضة» (Frente Amplio)، وهي ائتلاف يضم أربعة أحزاب وتشكيلات رئيسية هي «سومار» و«اليسار المتحد» و«مزيد من مدريد» و«كومونس».

واختار الائتلاف رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو مرشحة لرئاسة الحكومة، ويركز برنامجه على ضمان الحق في السكن، ومواجهة المضاربات العقارية، وحماية الخدمات العامة، وتعزيز السياسات الاجتماعية.

أما حزب «بوديموس» (Podemos)، فيخوض الانتخابات خارج الائتلاف الوطني للجبهة العريضة، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين بشأن تشكيل قائمة انتخابية موحدة، ويشارك الحزب بقوائم مستقلة في معظم الدوائر الانتخابية، مع إبرام تفاهمات محلية في جزر الكناري وفالنسيا، إضافة إلى اتفاق مع اليسار الجمهوري الكتالوني في كتالونيا.

وتبرز إيريني مونتيرو، وزيرة المساواة السابقة، بوصفها إحدى أبرز الشخصيات الانتخابية في الحزب.

كما تضم الخريطة السياسية الإسبانية عدداً من الأحزاب القومية والإقليمية المؤثرة، من بينها اليسار الجمهوري الكتالوني (ERC)، و«معاً من أجل كتالونيا» (Junts)، والحزب القومي الباسكي (PNV)، و«بيلدو» (EH Bildu)، والكتلة القومية الغاليسية (BNG)، وائتلاف جزر الكناري، وتتباين توجهات هذه القوى بين المطالبة بتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي وتحسين آليات التمويل الإقليمي، وبين الدعوة إلى الاستقلال الكامل في بعض الحالات.

وتكتسب هذه الأحزاب أهمية تفوق وزنها الانتخابي على المستوى الوطني، إذ قد تصبح أصواتها حاسمة في مفاوضات تشكيل الحكومة، ولا سيما إذا أخفق أي من المعسكرين الرئيسيين في تحقيق الأغلبية البرلمانية بمفرده.

استطلاع 40dB.. ماذا تقول الأرقام؟

وتعكس نتائج أول تقرير للتتبع الانتخابي، الصادر في 13 تشرين الثاني الجاري عن شركة 40dB المتخصصة في الأبحاث الاجتماعية ودراسات السوق واستطلاعات الرأي، استمرار التنافس الحاد بين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي، مع احتفاظ حزب «فوكس» بموقعه بوصفه القوة السياسية الثالثة في البلاد.

وأُعد التقرير لصالح صحيفة «إل باييس» وإذاعة «كادينا سير» الإسبانيتين تحت عنوان «Tracking 29-N (Día 1)»، وتضمن تقديرات لنسب التصويت وتوزيع المقاعد البرلمانية، إضافة إلى قياس تفضيلات الناخبين بشأن رئيس الحكومة المقبل وشكل الائتلاف الحكومي الذي يرغبون في رؤيته بعد الانتخابات.

وبحسب تقديرات التصويت، يتصدر الحزب الشعبي المشهد بحصوله على 31.5 بالمئة من الأصوات، يليه الحزب الاشتراكي بنسبة 29.4 بالمئة، بينما يحصد «فوكس» 18.8 بالمئة.

كما تمنح التقديرات «الجبهة العريضة» 3.5 بالمئة، وحزب «سي أكابو لا فييستا» (SALF) 1.7 بالمئة، و«بوديموس» 1.3 بالمئة، فضلاً عن 1.6 بالمئة لتحالفات وقوائم يسارية إقليمية أخرى.

وتبلغ الفجوة بين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي 2.1 نقطة مئوية فقط، في حين يصل هامش الخطأ المعلن للاستطلاع إلى 3.1 نقاط مئوية، ما يشير إلى أن الفارق بين الحزبين لا يزال ضمن الحدود الإحصائية التي تحول دون الجزم بنتيجة السباق الانتخابي مسبقاً.

وتزداد الصورة وضوحاً عند النظر إلى تقديرات توزيع المقاعد في مجلس النواب؛ إذ يمنح التقرير الحزب الشعبي 126 مقعداً، ضمن نطاق يتراوح بين 122 و135 مقعداً، مقابل 118 مقعداً للحزب الاشتراكي ضمن نطاق يتراوح بين 113 و121 مقعداً، بينما يحصل «فوكس» على 64 مقعداً، ضمن نطاق يتراوح بين 61 و70 مقعداً.

كما يتوقع التقرير حصول «الجبهة العريضة» على خمسة مقاعد، و«بوديموس» على مقعد واحد، مقابل خمسة مقاعد لتحالفات يسارية إقليمية أخرى، إضافة إلى 31 مقعداً تذهب إلى أحزاب وقوى أخرى، من بينها تشكيلات قومية وإقليمية.

واستناداً إلى التقدير المركزي للمقاعد، يصل مجموع ما قد يحصده الحزب الشعبي و«فوكس» إلى 190 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية المطلقة البالغة 176 مقعداً، وقد يرتفع هذا العدد إلى 192 مقعداً عند احتساب مقعدي تحالف الحزب الشعبي مع الاتحاد الشعبي النافاري (UPN-PP).

وفيما يتعلق بتفضيلات المشاركين لشكل الحكومة المقبلة، أظهر الاستطلاع أن 26.2 بالمئة يفضلون تشكيل حكومة ائتلافية تجمع الحزب الشعبي و«فوكس»، مقابل 21.6 بالمئة يفضلون ائتلافاً بين الحزب الاشتراكي و«الجبهة العريضة»، كما أبدى 14.3 بالمئة تأييدهم لحكومة يقودها الحزب الشعبي منفرداً، في حين فضل 13.1 بالمئة حكومة اشتراكية من دون شركاء.

أما على مستوى الشخصيات السياسية، فقد جاء بيدرو سانشيز في صدارة المرشحين المفضلين لرئاسة الحكومة بنسبة 29.2 بالمئة، تلاه سانتياغو أباسكال بنسبة 21.2 بالمئة، ثم ألبرتو نونييث فييخو بنسبة 21.1 بالمئة.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين هذه التفضيلات وبين النتائج الانتخابية الفعلية، إذ إن تفضيل الناخبين لشخصية أو ائتلاف معين لا يعني بالضرورة توافر الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.

وشمل الاستطلاع ألف شخص من المقيمين في إسبانيا ممن يحق لهم التصويت، وأُجري عبر الإنترنت بين 10 و12 تشرين الثاني الجاري، بهامش خطأ يبلغ 3.1 نقاط مئوية ومستوى ثقة يصل إلى 95 بالمئة.

لماذا لا يكفي الفوز بالانتخابات لتشكيل الحكومة؟

وتكمن إحدى أبرز خصوصيات النظام السياسي الإسباني في أن الناخبين لا يختارون رئيس الحكومة بصورة مباشرة، بل ينتخبون أعضاء البرلمان الذين يتولون لاحقاً منح الثقة للمرشح الذي سيقود السلطة التنفيذية.

ويتألف مجلس النواب الإسباني من 350 عضواً، بينما تتطلب الأغلبية المطلقة الحصول على 176 مقعداً، ويعتمد النظام الانتخابي على التمثيل النسبي، مع اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية مستقلة، وتوزيع المقاعد وفق طريقة «دونت» الحسابية.

ويشترط القانون أيضاً حصول القائمة على ما لا يقل عن 3 بالمئة من الأصوات الصحيحة داخل الدائرة الانتخابية لكي تشارك في عملية توزيع المقاعد، ويؤدي التفاوت في عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة إلى اختلاف فرص الأحزاب في تحويل أصواتها إلى تمثيل برلماني؛ فالأحزاب التي تتركز قواعدها الانتخابية في مناطق محددة قد تحقق تمثيلاً أكبر، بينما تواجه الأحزاب ذات الأصوات الموزعة على نطاق أوسع صعوبة أكبر في ترجمة هذا الدعم إلى مقاعد نيابية.

وبعد إعلان النتائج، يجري الملك مشاورات مع ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان قبل تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، ويعرض المرشح لاحقاً برنامجه الحكومي أمام مجلس النواب طالباً نيل الثقة.

ويتطلب التصويت الأول حصول المرشح على الأغلبية المطلقة، أي 176 صوتاً، وإذا لم ينجح في ذلك، يُعقد تصويت ثانٍ بعد 48 ساعة، ويكفي فيه الحصول على أغلبية الأصوات المؤيدة مقارنة بعدد الأصوات المعارضة.

أما إذا أخفقت جميع المحاولات في منح الثقة لأي مرشح خلال شهرين من أول جلسة تنصيب، فتُحل الغرفتان التشريعيتان ويُدعى الناخبون إلى انتخابات جديدة، ما يجعل مرحلة ما بعد الاقتراع لا تقل أهمية عن يوم التصويت نفسه في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

وهذا ما يفسر أن الحزب الذي يحصد أكبر عدد من الأصوات لا يكون بالضرورة هو من يشكل الحكومة؛ إذ قد يتصدر حزب ما نتائج الاقتراع، لكنه يعجز عن تأمين الأغلبية البرلمانية المطلوبة، في حين ينجح منافسه في الوصول إلى السلطة عبر بناء تحالفات واتفاقات مع قوى سياسية أخرى.

بابلو سيمون.. احتمال حكومة ائتلافية بين الحزب الشعبي و«فوكس»

وفي مقابلة مع سانا، قدم عالم السياسة الإسباني بابلو سيمون قراءة للمشهد الانتخابي، معتبراً أن التركيز على حجم الفارق بين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي لا يمثل العامل الأهم في هذه المرحلة، في ظل التباين القائم بين استطلاعات الرأي بشأن المسافة الفاصلة بين الحزبين.

وأوضح أن عدداً من الاستطلاعات يمنح الحزب الشعبي ما بين 30 و31 بالمئة من نوايا التصويت، مقابل نحو 18 إلى 19 بالمئة لحزب «فوكس»، ورغم اختلاف التقديرات المتعلقة بحجم الفارق بين الحزبين الكبيرين، فإن معظم القراءات تتقاطع عند نقطة أساسية تتمثل في إمكانية حصول معسكر اليمين على أغلبية برلمانية.

ويرى سيمون أن أهمية هذا السيناريو لا ترتبط فقط بنتائج الانتخابات، بل بما قد يفضي إليه من تشكيل حكومة ائتلافية وطنية تجمع الحزب الشعبي و«فوكس»، ووصف هذا الاحتمال بأنه تطور غير مسبوق في التجربة الديمقراطية الإسبانية المعاصرة، نظراً إلى أن إسبانيا لم تشهد حتى الآن مشاركة حزب من اليمين المتطرف في حكومة ائتلافية على المستوى الوطني.

وبحسب تقديراته، قد يحصد «فوكس» ما بين 60 و70 مقعداً في مجلس النواب، وهو ما يمنحه ثقلاً تفاوضياً يسمح له بالمطالبة بالمشاركة المباشرة في الحكومة والحصول على حقائب وزارية، وإن كانت طبيعة هذه الحقائب لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة.

وفي المقابل، لا يعتقد سيمون أن تصدر الحزب الاشتراكي للانتخابات سيكون كافياً لضمان بقائه في السلطة، مشيراً إلى أنه يواجه تحدياً يتمثل في صعوبة تأمين دعم برلماني كافٍ من الأحزاب الواقعة إلى يساره، نتيجة تشتت الأصوات بين هذه القوى وتوزع قواعدها الانتخابية جغرافياً.

وأضاف أن النظام الانتخابي الإسباني يمنح أفضلية نسبية للأحزاب التي تتركز أصواتها في مناطق محددة، في حين يحد من فرص القوى التي تتوزع أصواتها بين دوائر عدة من دون تحقيق نسب مرتفعة في أي منها، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع جزء من أصوات الأحزاب اليسارية الصغيرة وعدم تحولها إلى تمثيل برلماني يتناسب مع حجمها الانتخابي.

وأشار سيمون إلى نسبة تقارب 12 بالمئة كمؤشر عام في سياق تحليله للصعوبات التي تواجه هذه الأحزاب، وليس باعتبارها عتبة قانونية للتمثيل، ولفت إلى أن القانون الإسباني يشترط الحصول على 3 بالمئة من الأصوات الصحيحة داخل كل دائرة انتخابية للمشاركة في توزيع المقاعد.

وعن طبيعة الحملة الانتخابية، أوضح أن الاستقطاب بين معسكري اليمين واليسار لا يزال السمة المهيمنة على المشهد السياسي، مضيفاً أن القضايا المطروحة خلال الحملة لم تؤد حتى الآن إلى إحداث تحول جوهري في توجهات الناخبين، باستثناء احتمال مساهمتها في رفع نسبة مشاركة بعض الناخبين المؤيدين للحزب الاشتراكي.

وخلص سيمون إلى أن حصول معسكر اليمين على الأغلبية البرلمانية سيجعل الحزب الشعبي و«فوكس» أمام استحقاق التوصل إلى اتفاق سياسي، على غرار التعاون القائم بينهما في عدد من الحكومات الإقليمية، ولذلك يبقى تشكيل حكومة ائتلافية تجمع الحزبين أحد أكثر السيناريوهات المطروحة واقعية في حال أسفرت الانتخابات عن أغلبية يمينية داخل البرلمان.