ارتفاع تكاليف مواد البناء يبطئ حركة الإعمار والترميم في درعا

درعا -سانا

تشهد أسواق مواد البناء في محافظة درعا ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، ما أدى إلى تباطؤ حركة الإعمار والترميم التي نشطت خلال الفترة الماضية، وسط استعداد الأهالي لاستقبال فصل الشتاء وأعباء معيشية متزايدة.

ويعزو عاملون في قطاع البناء ومواطنون هذا التراجع إلى ارتفاع تكاليف المواد الأساسية وأجور النقل واليد العاملة، ما وضع الراغبين في البناء أو إكساء منازلهم أمام أعباء مالية تفوق قدرتهم الشرائية.

ارتفاع أسعار المواد يحد من وتيرة البناء

وأوضح صاحب أحد مراكز بيع مواد البناء أحمد الحروب، لـ سانا اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية جاء نتيجة زيادة أسعار المحروقات، مبيناً أن ذلك حدّ من وتيرة البناء مقارنة بالفترة التي تلت التحرير، ودفع مواطنين إلى التوقف مؤقتاً، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

بدوره، أشار المهندس المعماري عمران يحيى المفعلاني إلى أن مدينة إزرع التي شهدت نشاطاً في تشييد الأبنية الطابقية خلال الفترة الماضية، تشهد حالياً توقف معظم ورشات البناء نتيجة تضاعف التكاليف مقارنة ببداية العمل.

أجور اليد العاملة والنقل تزيد الأعباء

من جهته، بيّن عضو نقابة المهندسين حسين عطا سليمان أن ارتفاع أجور اليد العاملة بنسبة تجاوزت 200 بالمئة مقارنة بمستوياتها بعد التحرير مباشرة، أسهم أيضاً في زيادة تكاليف البناء.

ولفت سليمان إلى أن الزيادة السعرية كانت أكبر في المواد الحصوية، كالرمل والبحص، مقارنة بالحديد والإسمنت، نظراً لاستجرارها من الكسارات الواقعة في ريف دمشق وتأثرها المباشر بارتفاع أجور النقل.

وأشار إلى أن حركة البناء الحالية تقتصر في معظمها على المغتربين العائدين بدافع الاستقرار في وطنهم، في حين يواجه المقيمون في الداخل صعوبة في تحمل تكاليف البناء في ظل الظروف الراهنة.

ويشكل استقرار أسعار المحروقات وتأمين مستلزمات البناء بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين مطلباً أساسياً لتنشيط قطاع الإعمار، وتمكين الأهالي من تأمين مساكنهم واستكمال أعمال الترميم والصيانة قبل حلول فصل الشتاء.