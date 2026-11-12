عيادة رقمية بـ7 أدوات.. طبيب سوري يسخّر الذكاء الاصطناعي لرعاية الأطفال

دمشق-سانا

في تجربة تجمع بين الخبرة الطبية والابتكار، طوّر طبيب الأطفال السوري معاوية العليوي ‏عيادة “‏PediAI‏” الرقمية، التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم فحص الأطفال ‏وتشخيصهم ومتابعة نموهم، إلى جانب تزويد الأهل بإرشادات صحية تمتد من العيادة إلى ‏المنزل.‏

ويوضح العليوي لـ سانا، أن العيادة التي انطلقت في الـ 11 من تشرين الثاني 2024 في أحد ‏مشافي دبي، تقوم على دمج الكفاءة الطبية بإمكانات الذكاء الاصطناعي، ما يمنح الطبيب ‏مساحة زمنية أوسع للاستماع إلى الأهل وفهم مخاوفهم، ويساعدهم على استيعاب الحالة ‏الصحية لأطفالهم ومتابعتها بدقة.‏

ويشدد على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مساندة للطبيب وليس بديلاً عنه، مؤكداً أن الخبرة ‏والمسؤولية الطبية تبقيان الأساس في التشخيص والعلاج، بينما تضمن المنظومة بقاء المعلومة ‏الطبية متاحة للأهل بعد انتهاء الزيارة لتكون مرجعاً آمناً في حياتهم اليومية.‏

مسار الرعاية الذكية.. من الفحص السريري إلى المتابعة المنزلية

‏تبدأ رحلة الطفل داخل عيادة “‏PediAI‏”، بمحطة ذكية لقياس المؤشرات الحيوية كالوزن والطول ‏والحرارة وضغط الدم، يليها أخذ القصة المرضية وإجراء الفحص السريري باستخدام أدوات ‏مدعومة بالذكاء الاصطناعي، منها منظار الأذن والسماعة الطبية.‏

وخلال الاستشارة، تتولى التقنيات الذكية توثيق البيانات وتنظيمها، ودعم التقييم السريري، ‏وإعداد مسودات التقارير والوصفات الطبية وطلبات التحاليل، على ألا تُعتمد إلا بعد مراجعتها ‏وتدقيقها من قبل طبيب الأطفال.



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وتشمل خدمات العيادة رعاية الأطفال وحديثي الولادة، ومتابعة النمو والتطور والتطعيمات ‏والتغذية، وتشخيص الأمراض وعلاجها، واستكشاف التشخيصات المحتملة، ومتابعة الحالات ‏رقمياً، والتثقيف الصحي للأهل عبر إرشادات تفاعلية متعددة اللغات، يُتاح بعضها عبر ‏متصفح الهاتف مباشرة دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات أو إنشاء حسابات.‏

ويشير العليوي إلى أن الابتكار الطبي ينطلق من فهم المشكلات الميدانية وتطوير حلول عملية ‏واختبار سلامتها، دون اشتراط أن يكون الطبيب مبرمجاً محترفاً، لافتاً إلى أن أثر هذه الحلول ‏يُقاس عبر دراسات علمية تقيّم دقة الممارسة السريرية، والوقت الموفّر للطبيب، ورضا الأسر، ‏والنتائج الصحية للأطفال.‏

مجلة “‏Acta Paediatrica‏”: الذكاء الاصطناعي يسرّع التدخل الطبي

‏وفي السياق ذاته، استعرض ملخص علمي لتجربة العليوي، نشرته مجلة “‏Acta ‎Paediatrica‏” عام 2026، توظيف الذكاء الاصطناعي في طب الأطفال استناداً إلى حالات ‏سريرية واقعية وأدوات تشمل دعم التشخيص، والأجهزة القابلة للارتداء، ونماذج الواقع ‏الافتراضي لتثقيف الأهل، وأدوات التنبؤ بالمخاطر.‏

‏ وبيّنت المجلة أن دور استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العيادة الرقمية يسّرع من التدخل ‏الطبي، وكذلك من وضع خطط رعاية مخصصة لكل طفل.‏

نظام حكيم

‏لمراجعة المحتوى الطبي والتحقق من مصادره وأدلته العلمية قبل النشر، طوّر العليوي نظاماً ‏سمّاه “حكيم”، يقول: إنه استند فيه إلى مراجع عالمية، أبرزها منظمة الصحة العالمية، ومراكز ‏مكافحة الأمراض والوقاية منها (‏CDC‏)، والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

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ويوضح العليوي أن المحتوى يخضع لمراحل تدقيق متتابعة تحت إشراف طبي مباشر مع ‏صون خصوصية المستخدمين، مشيراً إلى أن “حكيم” يشكل مرجعية حوكمة شاملة للأدوات ‏الرقمية، بالتوازي مع إعداد مواد تثقيفية تغطي مراحل ما قبل الحمل، والحمل والولادة، وصولاً ‏إلى رعاية الطفل ونموه.‏

‏7 أدوات.. أسماء من التراث الطبي العربي

تتضمن العيادة الرقمية وفق العليوي 7 أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، استلهم أسماء ‏هذه الأدوات، من مؤلفات أعلام الطب العربي مثل “الحاوي” للرازي و”الميزان” لابن جزلة، ساعياً ‏إلى إنتاج أدوات طبية محلية الهوية بدلاً من الاكتفاء باستيرادها، وهذه الأدوات هي:‏

‏- د. سيريو (‏Dr SIRIO‏): مساعد طبي ذكي يظهر بصورة رقمية تتحدث بصوت الطبيب ‏لتبسيط المعلومات الطبية للأهل بعد الزيارة، ويحمل اسمه معنى “الطبيب السوري” بالسريانية ‏واللاتينية.‏

‏- سكرول آر إكس (‏SCROLL Rx‏): أداة تثقيف صحي تفاعلية تعمل عبر رابط مباشر على ‏الهاتف دون تطبيق أو حساب، وتوفر بـ 14 لغة بطاقات وأسئلة وإرشادات موثقة تناسب حالة ‏الطفل وتحدد متى تجب مراجعة الطبيب، وكانت باكورة تجاربها حول الاستعداد للعودة إلى ‏المدارس.‏

‏- الشاشات الصحية الذكية: شاشات داخل العيادة تعرض مواد توعوية بـ 15 لغة، لاستثمار ‏وقت انتظار المراجعين في التثقيف الصحي.‏

‏- نذير (‏NADHIR‏): نظام ذكي داخل غرفة الفحص لفرز الحالات وتحديد الأولويات ‏والعلامات التحذيرية، وتنبيه الطبيب بالحالات الطارئة، وخاصة في أوقات الازدحام.‏

[11/12/2026 03:47 م] Sana التدقيق اللغوي: ‏- الحاوي (‏AL-HAWI‏): موسوعة رقمية تضم أكثر من 10 آلاف حاسبة وأداة سريرية ‏لحساب الجرعات الدوائية والمقاييس الطبية، ومراجع اللقاحات والقيم المرجعية، ما يقلل أخطاء ‏الحسابات ويسرّع وصول الطبيب للمعلومة.‏

‏- الميزان (‏AL-MIZAN‏): نظام لتقييم نمو الطفل ومقارنة الوزن والطول ومحيط الرأس ‏بالمعايير الدولية، بما فيها معايير الأطفال الخدّج، لاكتشاف اضطرابات النمو مبكراً.‏

‏- سفرة (‏SUFRA‏): برنامج لتقييم الاحتياجات الغذائية للأطفال من عمر سنة حتى 18 عاماً، ‏وإعداد خطط شهرية تراعي مراحل النمو والعادات الأسرية عبر وصفات من المطابخ المحلية ‏المألوفة.‏

متطلبات التطبيق في سوريا

من جهتها، تؤكد طبيبة الأطفال منى محمد، أن الذكاء الاصطناعي يمثل رافداً مهماً ‏لعيادات الأطفال، إذ يسهم في دعم التشخيص وتحليل النتائج المخبرية والقصة المرضية، ‏ومتابعة مخططات النمو العالمية، وحساب الجرعات بدقة، ما يختصر الوقت والجهد اليدوي ‏ويتيح للطبيب التركيز على المريض وأسرته، مشددةً على ضرورة مراجعة المحتوى طبياً ‏واستناده إلى مراجع علمية رصينة.‏

وترى الطبيبة أن هناك 5 متطلبات أساسية لإنجاح تطبيق هذه البرامج في المشافي ‏والعيادات السورية، تشمل: توفير حواسيب ملائمة، وتأسيس شبكة داخلية لربط الأقسام وتبادل ‏البيانات بخصوصية، وتأمين أجهزة تصوير طبي رقمي قابلة للربط مع البرمجيات الذكية، ‏واعتماد نظام صلاحيات صارم لحماية ملفات المرضى، فضلاً عن تصميم برامج خفيفة تعمل ‏دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت.‏