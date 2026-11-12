عيادة رقمية بـ7 أدوات.. طبيب سوري يسخّر الذكاء الاصطناعي لرعاية الأطفال

دمشق-سانا
في تجربة تجمع بين الخبرة الطبية والابتكار، طوّر طبيب الأطفال السوري معاوية العليوي عيادة “PediAI” الرقمية، التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم فحص الأطفال وتشخيصهم ومتابعة نموهم، إلى جانب تزويد الأهل بإرشادات صحية تمتد من العيادة إلى المنزل.
ويوضح العليوي لـ سانا، أن العيادة التي انطلقت في الـ 11 من تشرين الثاني 2024 في أحد مشافي دبي، تقوم على دمج الكفاءة الطبية بإمكانات الذكاء الاصطناعي، ما يمنح الطبيب مساحة زمنية أوسع للاستماع إلى الأهل وفهم مخاوفهم، ويساعدهم على استيعاب الحالة الصحية لأطفالهم ومتابعتها بدقة.
ويشدد على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مساندة للطبيب وليس بديلاً عنه، مؤكداً أن الخبرة والمسؤولية الطبية تبقيان الأساس في التشخيص والعلاج، بينما تضمن المنظومة بقاء المعلومة الطبية متاحة للأهل بعد انتهاء الزيارة لتكون مرجعاً آمناً في حياتهم اليومية.
مسار الرعاية الذكية.. من الفحص السريري إلى المتابعة المنزلية
تبدأ رحلة الطفل داخل عيادة “PediAI”، بمحطة ذكية لقياس المؤشرات الحيوية كالوزن والطول والحرارة وضغط الدم، يليها أخذ القصة المرضية وإجراء الفحص السريري باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، منها منظار الأذن والسماعة الطبية.
وخلال الاستشارة، تتولى التقنيات الذكية توثيق البيانات وتنظيمها، ودعم التقييم السريري، وإعداد مسودات التقارير والوصفات الطبية وطلبات التحاليل، على ألا تُعتمد إلا بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل طبيب الأطفال.
وتشمل خدمات العيادة رعاية الأطفال وحديثي الولادة، ومتابعة النمو والتطور والتطعيمات والتغذية، وتشخيص الأمراض وعلاجها، واستكشاف التشخيصات المحتملة، ومتابعة الحالات رقمياً، والتثقيف الصحي للأهل عبر إرشادات تفاعلية متعددة اللغات، يُتاح بعضها عبر متصفح الهاتف مباشرة دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات أو إنشاء حسابات.
ويشير العليوي إلى أن الابتكار الطبي ينطلق من فهم المشكلات الميدانية وتطوير حلول عملية واختبار سلامتها، دون اشتراط أن يكون الطبيب مبرمجاً محترفاً، لافتاً إلى أن أثر هذه الحلول يُقاس عبر دراسات علمية تقيّم دقة الممارسة السريرية، والوقت الموفّر للطبيب، ورضا الأسر، والنتائج الصحية للأطفال.
مجلة “Acta Paediatrica”: الذكاء الاصطناعي يسرّع التدخل الطبي
وفي السياق ذاته، استعرض ملخص علمي لتجربة العليوي، نشرته مجلة “Acta Paediatrica” عام 2026، توظيف الذكاء الاصطناعي في طب الأطفال استناداً إلى حالات سريرية واقعية وأدوات تشمل دعم التشخيص، والأجهزة القابلة للارتداء، ونماذج الواقع الافتراضي لتثقيف الأهل، وأدوات التنبؤ بالمخاطر.
وبيّنت المجلة أن دور استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العيادة الرقمية يسّرع من التدخل الطبي، وكذلك من وضع خطط رعاية مخصصة لكل طفل.
نظام حكيم
لمراجعة المحتوى الطبي والتحقق من مصادره وأدلته العلمية قبل النشر، طوّر العليوي نظاماً سمّاه “حكيم”، يقول: إنه استند فيه إلى مراجع عالمية، أبرزها منظمة الصحة العالمية، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.
ويوضح العليوي أن المحتوى يخضع لمراحل تدقيق متتابعة تحت إشراف طبي مباشر مع صون خصوصية المستخدمين، مشيراً إلى أن “حكيم” يشكل مرجعية حوكمة شاملة للأدوات الرقمية، بالتوازي مع إعداد مواد تثقيفية تغطي مراحل ما قبل الحمل، والحمل والولادة، وصولاً إلى رعاية الطفل ونموه.
7 أدوات.. أسماء من التراث الطبي العربي
تتضمن العيادة الرقمية وفق العليوي 7 أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، استلهم أسماء هذه الأدوات، من مؤلفات أعلام الطب العربي مثل “الحاوي” للرازي و”الميزان” لابن جزلة، ساعياً إلى إنتاج أدوات طبية محلية الهوية بدلاً من الاكتفاء باستيرادها، وهذه الأدوات هي:
- د. سيريو (Dr SIRIO): مساعد طبي ذكي يظهر بصورة رقمية تتحدث بصوت الطبيب لتبسيط المعلومات الطبية للأهل بعد الزيارة، ويحمل اسمه معنى “الطبيب السوري” بالسريانية واللاتينية.
- سكرول آر إكس (SCROLL Rx): أداة تثقيف صحي تفاعلية تعمل عبر رابط مباشر على الهاتف دون تطبيق أو حساب، وتوفر بـ 14 لغة بطاقات وأسئلة وإرشادات موثقة تناسب حالة الطفل وتحدد متى تجب مراجعة الطبيب، وكانت باكورة تجاربها حول الاستعداد للعودة إلى المدارس.
- الشاشات الصحية الذكية: شاشات داخل العيادة تعرض مواد توعوية بـ 15 لغة، لاستثمار وقت انتظار المراجعين في التثقيف الصحي.
- نذير (NADHIR): نظام ذكي داخل غرفة الفحص لفرز الحالات وتحديد الأولويات والعلامات التحذيرية، وتنبيه الطبيب بالحالات الطارئة، وخاصة في أوقات الازدحام.
[11/12/2026 03:47 م] Sana التدقيق اللغوي: - الحاوي (AL-HAWI): موسوعة رقمية تضم أكثر من 10 آلاف حاسبة وأداة سريرية لحساب الجرعات الدوائية والمقاييس الطبية، ومراجع اللقاحات والقيم المرجعية، ما يقلل أخطاء الحسابات ويسرّع وصول الطبيب للمعلومة.
- الميزان (AL-MIZAN): نظام لتقييم نمو الطفل ومقارنة الوزن والطول ومحيط الرأس بالمعايير الدولية، بما فيها معايير الأطفال الخدّج، لاكتشاف اضطرابات النمو مبكراً.
- سفرة (SUFRA): برنامج لتقييم الاحتياجات الغذائية للأطفال من عمر سنة حتى 18 عاماً، وإعداد خطط شهرية تراعي مراحل النمو والعادات الأسرية عبر وصفات من المطابخ المحلية المألوفة.
متطلبات التطبيق في سوريا
من جهتها، تؤكد طبيبة الأطفال منى محمد، أن الذكاء الاصطناعي يمثل رافداً مهماً لعيادات الأطفال، إذ يسهم في دعم التشخيص وتحليل النتائج المخبرية والقصة المرضية، ومتابعة مخططات النمو العالمية، وحساب الجرعات بدقة، ما يختصر الوقت والجهد اليدوي ويتيح للطبيب التركيز على المريض وأسرته، مشددةً على ضرورة مراجعة المحتوى طبياً واستناده إلى مراجع علمية رصينة.
وترى الطبيبة أن هناك 5 متطلبات أساسية لإنجاح تطبيق هذه البرامج في المشافي والعيادات السورية، تشمل: توفير حواسيب ملائمة، وتأسيس شبكة داخلية لربط الأقسام وتبادل البيانات بخصوصية، وتأمين أجهزة تصوير طبي رقمي قابلة للربط مع البرمجيات الذكية، واعتماد نظام صلاحيات صارم لحماية ملفات المرضى، فضلاً عن تصميم برامج خفيفة تعمل دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت.