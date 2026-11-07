الفريق الصحي الجوال يقدم 211 خدمة صحية لأهالي قرية بيت جحي بريف طرطوس

طرطوس-سانا
قدّم الفريق الصحي الجوال التابع لمنطقة طرطوس الصحية 211 خدمة صحية لـ87 شخصاً في قرية بيت جحي، وذلك ضمن جهود مديرية الصحة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الطبية والتغذوية للأهالي وتخفيف أعباء التنقل عنهم.
وبين مدير منطقة طرطوس الصحية الدكتور عيسى حسين في تصريح لسانا اليوم السبت أن الخدمات المقدمة شملت المعاينات الطبية، وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب توزيع الأدوية المجانية للمصابين بأمراض مزمنة وإحالة الحالات التي تستدعي متابعة تخصصية إلى المراكز الصحية أو المشافي.
الفرق الجوالة تصل للمناطق البعيدة
وأوضح حسين أن الخدمات التي قدمت في قرية بيت جحي تضمنت أيضاً توزيع زبدة الفستق ضمن برامج الترصد التغذوي، لكشف حالات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، وتقديم المغذيات المناسبة بحسب الفئات العمرية، بما يسهم في تحسين الحالة التغذوية والوقاية من مضاعفات سوء التغذية.
وبين حسين أن تسيير الفرق الصحية الجوالة التي تزور القرى بأيام محددة كل شهر يأتي في إطار حرص مديرية الصحة على إيصال الخدمات الطبية إلى البلدات والقرى البعيدة التي لا تتوافر فيها مراكز صحية، ولا سيما ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
أكثر من ألف مستفيد شهرياً
وأشار حسين إلى أن منطقة طرطوس الصحية تعتمد في تحديد القرى المستهدفة على البيانات والإحصائيات الصحية السابقة، مع إعطاء الأولوية للحالات المرتبطة ببرامج الترصد التغذوي والأمراض السارية المشمولة باللقاح، لافتاً إلى أن خدمات الفريق الجوال تجاوزت ألف مستفيد شهرياً.
وبيّن حسين أن المديرية تعمل على توسيع نطاق عمل الفرق الجوالة لتشمل قرى وبلدات وأحياء جديدة ضمن منطقة طرطوس الصحية، مع متابعة الحالات المرضية المكتشفة خلال الزيارات، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى.
وتندرج خدمات الفرق الصحية الجوالة ضمن جهود مديرية صحة طرطوس لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية والوصول بها إلى التجمعات السكانية التي تفتقر إلى المراكز الصحية، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر ومتابعة الحالات المرضية، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
وكان الفريق الجوال التابع لمنطقة طرطوس الصحية قدّم خلال شهر أيلول الماضي 1479 خدمة صحية لـ 603 مواطنين في بلدة دوير الشيخ سعد.