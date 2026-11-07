الفريق الصحي الجوال يقدم 211 خدمة صحية لأهالي قرية بيت جحي بريف طرطوس

طرطوس-سانا‏

قدّم الفريق الصحي الجوال التابع لمنطقة طرطوس الصحية 211 خدمة صحية لـ87 ‏شخصاً في قرية بيت جحي، وذلك ضمن جهود مديرية الصحة لتوسيع نطاق الرعاية ‏الصحية الأولية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الطبية والتغذوية للأهالي وتخفيف أعباء ‏التنقل عنهم.‏

وبين مدير منطقة طرطوس الصحية الدكتور عيسى حسين في تصريح لسانا اليوم السبت ‏أن الخدمات المقدمة شملت المعاينات الطبية، وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب ‏توزيع الأدوية المجانية للمصابين بأمراض مزمنة وإحالة الحالات التي تستدعي متابعة ‏تخصصية إلى المراكز الصحية أو المشافي.‏

الفرق الجوالة تصل للمناطق البعيدة

وأوضح حسين أن الخدمات التي قدمت في قرية بيت جحي تضمنت أيضاً توزيع زبدة ‏الفستق ضمن برامج الترصد التغذوي، لكشف حالات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن ‏الخامسة، وتقديم المغذيات المناسبة بحسب الفئات العمرية، بما يسهم في تحسين الحالة ‏التغذوية والوقاية من مضاعفات سوء التغذية.‏

وبين حسين أن تسيير الفرق الصحية الجوالة التي تزور القرى بأيام محددة كل شهر يأتي ‏في إطار حرص مديرية الصحة على إيصال الخدمات الطبية إلى البلدات والقرى البعيدة ‏التي لا تتوافر فيها مراكز صحية، ولا سيما ذات الكثافة السكانية الكبيرة.‏

‏ أكثر من ألف مستفيد شهرياً ‏

وأشار حسين إلى أن منطقة طرطوس الصحية تعتمد في تحديد القرى المستهدفة على ‏البيانات والإحصائيات الصحية السابقة، مع إعطاء الأولوية للحالات المرتبطة ببرامج ‏الترصد التغذوي والأمراض السارية المشمولة باللقاح، لافتاً إلى أن خدمات الفريق الجوال ‏تجاوزت ألف مستفيد شهرياً.‏

وبيّن حسين أن المديرية تعمل على توسيع نطاق عمل الفرق الجوالة لتشمل قرى وبلدات ‏وأحياء جديدة ضمن منطقة طرطوس الصحية، مع متابعة الحالات المرضية المكتشفة ‏خلال الزيارات، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى.‏

وتندرج خدمات الفرق الصحية الجوالة ضمن جهود مديرية صحة طرطوس لتوسيع ‏نطاق الرعاية الصحية الأولية والوصول بها إلى التجمعات السكانية التي تفتقر إلى ‏المراكز الصحية، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر ومتابعة الحالات المرضية، بما ‏يسهم في تحسين المؤشرات الصحية وتخفيف الأعباء عن الأهالي.‏

وكان الفريق الجوال التابع لمنطقة طرطوس الصحية قدّم خلال شهر أيلول الماضي ‌‏1479 خدمة صحية لـ 603 مواطنين في بلدة دوير الشيخ سعد.‏