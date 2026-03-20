وزير التعليم العالي يؤكد جاهزية المشافي الجامعية خلال عطلة العيد

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي جاهزية المشافي الجامعية في مختلف المحافظات لاستقبال المرضى، وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية على مدار الساعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح الوزير الحلبي في تصريح له اليوم الجمعة، أن أقسام الإسعاف والطوارئ وفرق المناوبة في حالة استعداد کامل لضمان استمرارية العمل وخدمة الأهالي.

وتوجّه الوزير الحلبي بالتهنئة إلى كوادر المشافي الجامعية من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين بمناسبة عيد الفطر، معرباً عن تقديره لجهودهم المتواصلة وتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني خلال العطلة، وحرصهم الدائم على حماية صحة أبناء الوطن.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت الخميس الماضي بلاغاً بتعطيل الجهات العامة بمناسبة أعياد (الثورة والفطر والأم والنوروز)، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الـ 18 من آذار 2026 لغاية الإثنين الـ 23 من آذار 2026 ضمناً.