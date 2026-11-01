كيف يتم إعداد التنبؤات الجوية في المركز الوطني ‏للأرصاد الجوية؟

دمشق-سانا

تعتمد عملية إعداد التنبؤات الجوية في المركز الوطني ‏للأرصاد الجوية في سوريا على منظومة متكاملة من ‏البيانات المناخية ووسائل الرصد والنماذج العددية، ‏التي تتيح متابعة تطورات الغلاف الجوي وتحليلها، ‏وصولاً إلى إصدار نشرات جوية تساعد المواطنين ‏والجهات المعنية على معرفة الحالة الجوية المتوقعة ‏والاستعداد للتغيرات والظواهر الجوية.‏

وأوضح مدير الرصد والتنبؤ الجوي في المركز ‏الوطني للأرصاد الجوية شادي جاويش، في تصريح لـ ‏سانا اليوم الأحد، أن إعداد التنبؤات يبدأ بجمع البيانات ‏من محطات الرصد المنتشرة في مختلف المناطق، إلى ‏جانب صور الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس، ثم ‏تحليلها ومقارنتها بمخرجات النماذج العددية العالمية، ‏مثل منتجات المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية ‏متوسطة المدى (‏ECMWF‏)، المتاحة عبر منصة ‌‏(‏ecCharts‏) لإنتاج توقعات درجات الحرارة ‏والهطولات والرياح، قبل مراجعتها من قبل المختصين ‏وصياغتها في نشرات جوية.‏

بيانات الرصد وتحليل عناصر الطقس

أشار جاويش إلى أن عملية التنبؤ تعتمد على مجموعة ‏من العناصر الجوية الرئيسية، تشمل درجات الحرارة ‏العظمى والصغرى، والضغط الجوي، والرطوبة، ‏وسرعة الرياح واتجاهها، إضافة إلى كميات الهطول ‏المطري.‏

وبيّن أن هذه البيانات تخضع للتحليل الإحصائي ‏والفيزيائي بهدف تحديد الأنماط والاتجاهات الجوية، ‏وفهم تطور حالة الغلاف الجوي، والوصول إلى تصور ‏علمي يساعد على إعداد التوقعات الجوية.‏

عوامل تؤثر في درجات الحرارة ودقة التنبؤات

لفت جاويش إلى أن أبرز العوامل المؤثرة في درجات ‏الحرارة تتمثل في الإشعاع الشمسي ومصدر الكتل ‏الهوائية والرياح، موضحاً أن دقة التنبؤات تكون أعلى ‏في المدى القصير، الذي يمتد لبضعة أيام، مقارنة ‏بالمدى المتوسط الذي يصل إلى نحو أسبوع.‏

وأوضح أن ذلك يعود إلى أن الأخطاء الناتجة عن ‏تحليل حالة الغلاف الجوي تكون محدودة في المدى ‏القصير، لكنها تتراكم مع مرور الوقت في المدى ‏المتوسط، نتيجة الطبيعة المعقدة للغلاف الجوي، وما ‏يعرف بـ«أثر الفراشة»، الذي يؤدي إلى تضخم ‏الأخطاء الصغيرة في الحسابات داخل النماذج العددية.‏

قياس دقة التنبؤات وتحديثها

أكد جاويش أن دقة التنبؤات تقاس من خلال مقارنة ‏التوقعات الجوية بالقياسات الفعلية التي تسجلها محطات ‏الرصد، والاستعانة بمؤشرات إحصائية، من بينها ‏معدل الخطأ، لتقييم مدى مطابقة التوقعات للواقع.‏

وبيّن أن التوقعات قد تتغير عند تحديث النشرات ‏الجوية نتيجة ورود بيانات جديدة من محطات الرصد ‏والأقمار الاصطناعية، ما يسهم في تحسين البيانات ‏الأولية التي تعتمد عليها النماذج العددية، إضافة إلى ‏تصحيح بعض الأخطاء المنهجية فيها، والوصول إلى ‏نتائج أكثر دقة.‏

النماذج العددية والتقنيات الحديثة

أشار جاويش إلى أن النماذج العددية تشكل العمود ‏الفقري لعملية التنبؤ الجوي، إذ تعتمد على حل ‏معادلات رياضية وفيزيائية معقدة باستخدام حواسيب ‏فائقة السرعة، لمحاكاة تطور الغلاف الجوي وتوقع ‏التغيرات التي تطرأ عليه، وهي عمليات يصعب ‏إنجازها بالاعتماد على العنصر البشري وحده.‏

وأضاف أن التقنيات الحديثة، مثل صور الأقمار ‏الاصطناعية ورادارات الطقس ومحطات الرصد الآلية ‏الدقيقة، توفر بيانات أكثر دقة وتطوراً، ما يحسن ‏المدخلات الأولية للنماذج ويقلل الأخطاء، ويسهم في ‏رفع موثوقية التوقعات الجوية، مشبهاً النماذج العددية ‏بالمحرك الذي يقود عملية التنبؤ.‏

الذكاء الاصطناعي ودعم الإنذار المبكر

وحول دور الذكاء الاصطناعي، أوضح جاويش أنه ‏يمكن توظيفه لتسريع إنتاج التوقعات الجوية خلال ‏فترات قصيرة، والتعامل مع البيانات الناقصة، ‏واكتشاف الأنماط غير الاعتيادية في المعلومات ‏الجوية.‏

ولفت إلى أن هذه التقنيات تسهم أيضاً في دعم أنظمة ‏الإنذار المبكر، من خلال تحليل بيانات الرصد الآنية، ‏بما فيها صور الأقمار الاصطناعية، والتنبؤ السريع ‏بالظواهر الجوية المتطرفة، الأمر الذي يمنح الجهات ‏المعنية وقتاً أطول للاستعداد واتخاذ الإجراءات ‏المناسبة للحد من آثارها.‏

ويمثل المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ، الجهة ‏المسؤولة عن رصد العناصر الجوية وإصدار التقارير ‏المناخية والنشرات والتحذيرات من الحالات الجوية ‏المتطرفة، كما يمثل الجمهورية العربية السورية لدى ‏المنظمة العالمية للأرصاد الجوية “‏WMO‏”.‏