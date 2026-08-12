الرئيس أحمد الشرع وعقيلته يكرّمان الطلبة الأوائل في الثانوية العامة

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، اليوم الأربعاء ، الطلبة الأوائل في شهادة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وذلك في قصر الشعب بدمشق.

وكرّم الرئيس الشرع وعقيلته الطلبة المتفوقين تقديراً لتميزهم واجتهادهم، واستمع خلال اللقاء إلى تجاربهم وطموحاتهم.

وأكد الرئيس الشرع أهمية العلم ودور الشباب في بناء مستقبل سوريا، مشدداً على ضرورة دعم الطلبة المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم العلمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية أصدرت في ‏الثالث من آب الجاري ‏نتائج الشهادة الثانوية العامة ‏بفرعيها العلمي ‏والأدبي، ‏والثانوية المهنية بفروعها ‏الصناعية والتجارية والنسوية، ‏والثانوية الشرعية، لدورة ‏عام 2026‌‌‌‌‏ .‏