الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

دمشق-سانا
بحث الرئيس أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما.
وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام الاتصال، شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك.