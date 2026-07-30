الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

دمشق-سانا‏

بحث الرئيس أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ‏رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك ‏بما يخدم مصالحهما.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، ودعم ‏الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام الاتصال، شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ‏يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك.