أمام الرئيس الشرع.. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين ‏الدستورية

دمشق-سانا

أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف وأعضاؤها اليوم السبت اليمين ‏الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، إيذاناً ‏ببدء مهامهم رسمياً.

وكان الرئيس الشرع أصدر المرسوم رقم (149) لعام 2026 القاضي بتعيين ‏الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وتعيين كل من ‏القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، ‏والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، ‏والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال أعضاء في ‏المحكمة.

ونص المرسوم على أن المحكمة الدستورية العليا تضطلع بمهام أساسية ريثما ‏يصدر القانون الذي ينظم آلية عملها واختصاصاتها، وتشمل الرقابة على دستورية ‏القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب ‏رئيس الجمهورية، وفي اقتراحات القوانين إضافةً إلى تفسير نصوص الإعلان ‏الدستوري، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.