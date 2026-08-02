الإدارة المحلية تراجع قانون النظافة بغية رفع كفاءة جمع ونقل ‏ومعالجة النفايات

دمشق-سانا
أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنها تواصل مراجعة قانون النظافة العامة وإدارة النفايات رقم 49 لعام 2004 بغية تطوير آليات إدارة النفايات، وتعزيز وضوح المسؤوليات، ودعم الانتقال من التعامل مع النفايات بوصفها عبئاً خدمياً إلى مورد يمكن الاستفادة منه ضمن منظومة متكاملة ومستدامة.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن المراجعة تأتي ضمن مسار تحديث البيئة التشريعية الناظمة لهذا القطاع، بما يستجيب للتحديات الحالية ويرفع كفاءة العمل على المستوى المحلي وتعزيز دور الوحدات الإدارية في تنظيم أعمال النظافة، ورفع كفاءة جمع ونقل ومعالجة النفايات، والحد من المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة والمشهد الجمالي.
وأشارت الوزارة إلى أن التحديث يركز أيضاً على تطوير منظومة إدارة النفايات وتشجيع الفرز والتدوير، وتفعيل الشراكات المحلية والاستثمارية مع تحديث أدوات الرقابة والغرامات للحد من المخالفات.
وتعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عبر لجانها الفنية والتشريعية على مراجعة وتحديث عدد من القوانين والأنظمة الأساسية الناظمة لعملها في القطاعين المحلي والبيئي، في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية، ومواكبة متطلبات التنمية الشاملة وجهود التعافي الاقتصادي والعمراني والبيئي.