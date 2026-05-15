امتحان في الأوقاف لاستقطاب الموجهين الاختصاصين بالتعليم الشرعي وتكريم أبطال تحدي القراءة

دمشق-سانا

نظّمت وزارة الأوقاف، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، امتحاناً تحريرياً لاستقطاب كوادر للعمل في مجال التوجيه الاختصاصي، بهدف رفد إدارة التعليم الشرعي بالكفاءات المؤهلة، والارتقاء بمستوى الأداء التربوي والتعليم، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الكوادر العلمية والإشرافية.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الوزارة اعتمدت ثلاثة مراكز امتحانية في دمشق وحمص وحلب، بما يوفّر تغطية جغرافية مناسبة للمتقدمين من مختلف المحافظات، ويُسهّل مشاركتهم بالعملية الامتحانية.

وشهد الامتحان إقبالاً ملحوظاً، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 550 متقدماً ومتقدمة، وجرى استناداً للضوابط والتعليمات المعتمدة، وسط إجراءات تنظيمية هدفت إلى ضمان الشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص، بما يعكس حرص الوزارة على اختيار الكفاءات العلمية والإدارية وفق معايير مهنية دقيقة.

وفي سياق آخر، كرّم معاون وزير الأوقاف لشؤون التعليم الشرعي أنس الموسى الفائزين في تحدّي القراءة العربي، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة على مستوى سوريا، وذلك بحضور عدد من الكوادر التعليمية والإدارية.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة قاربت 9000 طالب وطالبة، تأهّل منهم 193 طالباً وطالبة على مستوى المحافظات، فيما أتمّ 720 طالباً وطالبة قراءة خمسين كتاباً ضمن مراحل التحدّي.

كما حقق طلاب التعليم الشرعي نتائج مشرّفة، بحصول الطالبة وتين المصري على المرتبة الثانية، والطالب صهيب حيدر من ذوي الهمم على المرتبة الثانية، إضافة إلى فوز الثانوية الشرعية الأولى للبنات في دمشق بالمركز الأول في منافسة المدرسة المتميزة على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الأوقاف أجرت بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، في الـ 9 من أيار الجاري، الامتحان التحريري لمسابقة اختيار موجهين اختصاصيين في المواد الشرعية والكونية، عبر لجان متخصصة من دائرة التعليم الشرعي في مديرية أوقاف حلب، وذلك في ثانوية العرقوب الشرعية للبنات بالمدينة.