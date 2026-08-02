دائرة الشكاوى في وزارة الإدارة المحلية والبيئة.. حلقة وصل بين ‏المواطن والوزارة

دمشق-سانا

تواصل دائرة الشكاوى في وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية ‏عملها بوصفها حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والوزارة، حيث ‏تتولى استقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ‏المختصة، في إطار سعي الوزارة إلى الاستجابة لاحتياجات المواطنين ‏الخدمية والبيئية والإدارية‎.‎

160شكوى خلال الأشهر الستة الأولى من العام‎ ‎

وبين مدير العلاقات العامة في الوزارة علي الحمد في تصريح لـ ‏سانا اليوم الأحد أن عدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة بلغ 160 ‏شكوى، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، توزعت ‏بواقع 93 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، و33 خلال شهر ‏أيار، و34 خلال شهر حزيران‎.‎

وأوضح الحمد أن شهر حزيران شهد معالجة 20 شكوى من ‏أصل 34، بنسبة إنجاز بلغت 59 بالمئة، بينما بقيت 14 شكوى قيد ‏المعالجة، في مؤشر يعكس الحرص على متابعة كل ملف وفق ‏الإمكانات المتاحة‎.

مراحل معالجة الشكاوى

وأوضح الحمد أن الشكاوى تسير وفق مسار منهجي واضح، إذ تبدأ ‏المرحلة الأولى بتقديم الشكوى عبر إحدى القنوات المعتمدة، لتقوم ‏دائرة الشكاوى بفرزها بدقة، ثم تُحيل الدائرة الشكوى إلى الجهة ‏الفنية أو الإدارية المختصة لوضع الحلول المناسبة، ثم تستكمل ‏مرحلة المعالجة الميدانية وصولاً إلى النتيجة النهائية وإبلاغ ‏صاحب الشكوى بها.

ولفت الحمد إلى أنه في الحالات التي تكون فيها المعاملة متصلة ‏بأكثر من جهة معنية، فإن الدائرة تواصل المتابعة الحثيثة للملف ‏بصفة منتظمة دون انقطاع، وقد يحصل صاحب العلاقة على رقم ‏مرجعي خاص بشكواه، يتيح له الاستفسار المباشر عن المراحل ‏التي وصل إليها ملفه‎.‎

ثبوتيات مطلوبة لضمان المصداقية

وأوضح الحمد أنه يُطلب عادة من مقدم الشكوى تقديم الثبوتيات ‏اللازمة، كصورة الهوية الشخصية والرقم الوطني، وقيد عقاري ‏بحسب طبيعة الشكوى، مؤكداً حرص الوزارة على تنويع قنوات ‏تلقي الشكاوى تيسيراً على المواطنين، فوفّرت أربع وسائل رئيسية ‏هي الحضور المباشر عبر النافذة الواحدة في مقر الوزارة، ‏والاتصال على الرقم 0937962222، والمتابعة عبر الصفحات ‏والحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ‏عبر البريد الإلكترونيShakawa@molae.gov.sy ‎.



22 ‎بنداً لتصنيف الشكاوى الخدمية والبيئية والإدارية

وأشار الحمد إلى أنه لتسهيل منظومة العمل، استحدثت الوزارة ‏تصنيفاً مسبقاً مكوناً من 22 بنداً يغطي المجالات الخدمية والبيئية ‏والإدارية كافة، ويشمل هذا التصنيف البلاغات العاجلة المرتبطة ‏بالانهيارات والتسربات والأخطار الفورية، والشؤون البيئية ‏والصحية كتراكم النفايات وتأخر الترحيل، والنظافة العامة والحرق ‏العشوائي والمكبات، وتلوث الهواء أو المياه أو التربة، وقطع ‏الأشجار، ومكافحة القوارض والحشرات والحيوانات الضالة، والحد ‏من الصيد الجائر والتعدي على الحياة البرية‎.

البنية التحتية والخدمات ضمن مجالات الشكاوى

ولفت الحمد إلى أن هذا التصنيف يغطي قضايا البنية التحتية ‏والخدمات، من صيانة الطرق والحفر والأرصفة والإشغالات، إلى ‏أعطال الإنارة العامة، والتعامل مع المركبات المهجورة والأنقاض ‏ومخلفات الهدم، وإدارة الحدائق والمرافق العامة والنقل العام، مشيراً ‏إلى أن التصنيف يتضمن في الشأن العمراني والعقاري، متابعة ‏مخالفات البناء والتعديات العمرانية، وطلبات الترخيص ‏والإجراءات العمرانية، وقضايا العقارات والملكية والمعاملات ‏العقارية‎.‎

وأوضح الحمد أنه على المستوى الإداري والرقابي، فإن التصنيف ‏يستوعب قضايا أداء البلديات والمجالس المحلية ومدى استجابتها، ‏والشكاوى المتعلقة بأداء الموظفين وجودة تقديم الخدمة، ‏والاعتراضات على الغرامات أو المخالفات أو القرارات الإدارية، ‏إلى جانب طلبات تطوير وتحسين الخدمات‎.‎

منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى ومتابعتها

وكشف الحمد أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل منصة إلكترونية ‏مخصصة للشكاوى تتيح التقديم والمتابعة رقمياً، بما يخفف الأعباء ‏الإجرائية عن المواطن والموظف معاً، لافتاً إلى أنه رغم حجم ‏التحديات التراكمية والإرث الثقيل الذي خلّفه النظام البائد في ‏السنوات الماضية من تعطل في البنية التحتية والمنظومة الإدارية، ‏يعد التفاعل المتزايد مع القنوات المتاحة خطوة إيجابية في مسار ‏بناء شراكة متينة مع المواطن‎.‎

وسعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة منذ التحرير لتحسين البنى ‏التحتية، من خلال وضع خطة طوارئ وتنظيم قاعدة احتياج، ‏وضبط المخالفات والتعديات على الشوارع والأرصفة، وفتح ‏الطرقات المغلقة، وإزالة الأنقاض في المدن والبلدات‎.