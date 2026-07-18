الشعار خلال جلسةحوارية في “ناس تكس”: نسعى لجعل سوريا مركزاً لصناعةالنسيج خلال ‌السنوات المقب

دمشق-سانا‏

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن الحكومة تتطلع لأن تصبح سوريا مركزاً ‌‏لصناعة النسيج خلال السنوات العشر المقبلة بالاستفادة من المقومات التي تمتلكها.

وأوضح الوزير الشعار خلال مشاركته اليوم السبت في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض ‌‏سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026”، أن الحكومة تعمل على دعم وتطوير قطاع النسيج ‏بالتشاركية مع القطاع الخاص، داعياً ممثلي هذا القطاع إلى تقديم ‏رؤية موحدة وهيكلية واضحة ‏لمراحل صناعة النسيج ‏التسعة، وسبل تطويرها‏ ‏مع ضرورة الاستعداد للتحولات التي تشهدها ‏هذه ‏الصناعات عالمياً.‏

ولفت الوزير الشعار إلى أهمية الاستفادة من المقومات التي تمتلكها سوريا في قطاع القطن، مبيناً ‏أن ‏الإنتاج الاقتصادي الممكن من القطن السوري يقدر بين 300 و400 ألف طن سنوياً، بما ‏يلبي ‏احتياجات السوق المحلية ويدعم الصناعات النسيجية، وذلك إضافة للمقومات البشرية والخبرات المتراكمة والموقع المتميز لسوريا.‏

وأكد الوزير الشعار أن معرض ‏“ناس تكس 2026”‏ يشكل انطلاقة جديدة لتطوير قطاع ‌‏النسيج وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

تعزيز الاستثمار والشراكات الاقتصادية

‏من جهته أكد وزير العمل والاستثمار الأسبق في الأردن معن قطامين في كلمة له خلال الجلسة، ‏أن سوريا تمتلك إرثاً حضارياً وصناعياً عريقاً، وأن تنوعها الثقافي شكل مصدر قوتها عبر ‏التاريخ، مشدداً على أن إعادة الإعمار تبدأ بعودة الإنتاج والصناعة، واستعادة مكانة المنتج ‏السوري في الأسواق، وتعزيز الاستثمار والشراكات الاقتصادية، بما يخدم التنمية المستدامة.‏

وأوضح القطامين أن النهوض الاقتصادي السوري يعتمد على دعم المصانع والحرفيين ورواد ‏الأعمال، والانتقال إلى صناعات حديثة توظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على ‏الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن سوريا تسعى إلى شراكات حقيقية تعيد بناء الاقتصاد وتوفر فرص ‏العمل.‏

وكان رئيس الجمهورية أحمد الشرع، افتتح اليوم السبت معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته الأولى في قصر المؤتمرات بدمشق، وذلك بحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من ‌‏300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة، تقدم أحدث المنتجات ‏والابتكارات في قطاع النسيج، بدءاً من الأقمشة والمفروشات والستائر والأثاث، مروراً بآلات ‏ومعدات تصنيع النسيج والخيوط والمواد الخام، وصولاً إلى حلول التحول الرقمي والتقنيات ‏الصناعية المتقدمة.