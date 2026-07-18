الشعار خلال جلسةحوارية في “ناس تكس”: نسعى لجعل سوريا مركزاً لصناعةالنسيج خلال ‌السنوات المقب

دمشق-سانا
أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن الحكومة تتطلع لأن تصبح سوريا مركزاً لصناعة النسيج خلال السنوات العشر المقبلة بالاستفادة من المقومات التي تمتلكها.
وأوضح الوزير الشعار خلال مشاركته اليوم السبت في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026”، أن الحكومة تعمل على دعم وتطوير قطاع النسيج بالتشاركية مع القطاع الخاص، داعياً ممثلي هذا القطاع إلى تقديم رؤية موحدة وهيكلية واضحة لمراحل صناعة النسيج التسعة، وسبل تطويرها مع ضرورة الاستعداد للتحولات التي تشهدها هذه الصناعات عالمياً.
ولفت الوزير الشعار إلى أهمية الاستفادة من المقومات التي تمتلكها سوريا في قطاع القطن، مبيناً أن الإنتاج الاقتصادي الممكن من القطن السوري يقدر بين 300 و400 ألف طن سنوياً، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويدعم الصناعات النسيجية، وذلك إضافة للمقومات البشرية والخبرات المتراكمة والموقع المتميز لسوريا.
وأكد الوزير الشعار أن معرض “ناس تكس 2026” يشكل انطلاقة جديدة لتطوير قطاع النسيج وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
تعزيز الاستثمار والشراكات الاقتصادية
من جهته أكد وزير العمل والاستثمار الأسبق في الأردن معن قطامين في كلمة له خلال الجلسة، أن سوريا تمتلك إرثاً حضارياً وصناعياً عريقاً، وأن تنوعها الثقافي شكل مصدر قوتها عبر التاريخ، مشدداً على أن إعادة الإعمار تبدأ بعودة الإنتاج والصناعة، واستعادة مكانة المنتج السوري في الأسواق، وتعزيز الاستثمار والشراكات الاقتصادية، بما يخدم التنمية المستدامة.
وأوضح القطامين أن النهوض الاقتصادي السوري يعتمد على دعم المصانع والحرفيين ورواد الأعمال، والانتقال إلى صناعات حديثة توظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن سوريا تسعى إلى شراكات حقيقية تعيد بناء الاقتصاد وتوفر فرص العمل.
وكان رئيس الجمهورية أحمد الشرع، افتتح اليوم السبت معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” بدورته الأولى في قصر المؤتمرات بدمشق، وذلك بحضور رسمي واسع ووفود دولية، وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.
ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة، تقدم أحدث المنتجات والابتكارات في قطاع النسيج، بدءاً من الأقمشة والمفروشات والستائر والأثاث، مروراً بآلات ومعدات تصنيع النسيج والخيوط والمواد الخام، وصولاً إلى حلول التحول الرقمي والتقنيات الصناعية المتقدمة.