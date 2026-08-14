سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

دمشق-سانا‏

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أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبو ظبي ‏الوطنية “أدنوك” أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً سافراً ‏لقواعد القانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية.‏

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وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الجمعة أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً ‏خطيراً من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ‏داعية إلى احترام القانون الدولي ‏وحرية الملاحة.‏

وعبّر بيان وزارة الخارجية عن تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها القاطع ‏لاستهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة.‏

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وكانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها ‏لهجوم ‏أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع ‏إصابات، وسبق أن أعلنت الشركة عن ‏تعرض ‏إحدى سفنها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز السبت الماضي.‏

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