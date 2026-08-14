سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

دمشق-سانا
أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الجمعة أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة.
وعبّر بيان وزارة الخارجية عن تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها القاطع لاستهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة.
وكانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع إصابات، وسبق أن أعلنت الشركة عن تعرض إحدى سفنها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز السبت الماضي.