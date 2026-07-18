الولايات المتحدة ترحب باتفاق سوريا والعراق على إعادة تأهيل خط نقل النفط كركوك–بانياس

واشنطن-سانا

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان سوريا والعراق المضي قدماً في إعادة تأهيل وبناء خط نقل النفط الخام بينهما (كركوك–بانياس)، مؤكدة أهميته في تعزيز استقرار المنطقة وازدهارها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة: إن مشروع إعادة تأهيل وبناء خط الأنابيب بين البلدين يعد أولوية في مجال البنية التحتية ويتمتع بأهمية استراتيجية ثنائية وإقليمية، مبينة أنه يعكس إقرار البلدين بالهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة ممر حيوي للطاقة يربط إنتاج النفط العراقي بأسواق التصدير في البحر الأبيض المتوسط وما وراءه.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذا الإعلان يمثل علامة فارقة مهمة للمنطقة وللعلاقات السورية العراقية، مؤكدة أن التزام البلدين بالعمل المشترك لإعادة تأهيل وتشغيل خط الأنابيب، ووضع إطار قانوني، والانخراط البنّاء مع التحالف، يعزز الأمن والاستقرار من خلال الازدهار.

كما رحبت الخارجية بمشاركة ائتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة في تنفيذ الجوانب الفنية والمالية للمشروع، مبينة أنه بعد إعادة التأهيل سيحقق هذا المشروع الرائد قدرة نقل أولية تبلغ مليوني برميل من النفط الخام يومياً.

وكانت سوريا وقّعت ‏اليوم الجمعة مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف من الشركات الدولية، لتأهيل وإعادة إحياء خط نقل النفط الخام (كركوك–بانياس)، وذلك خلال اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تفعيل أحد أهم مشاريع الربط النفطي في المنطقة وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.