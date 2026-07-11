وزير الطوارئ يستقبل في مطار دمشق ‏فريق الإنقاذ السوري العائد من فنزويلا

IMG 20260711 113406 وزير الطوارئ يستقبل في مطار دمشق ‏فريق الإنقاذ السوري العائد من فنزويلا

دمشق-سانا

استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم السبت في مطار دمشق الدولي ‏فريق الإنقاذ السوري العائد من فنزويلا، بعد مشاركته في ‏مهمة ‏إنسانية للاستجابة لتداعيات الزلزالين اللذين ضربا البلاد‎.‎

وقال الصالح في تصريح لـ سانا: “‏نستقبل في دمشق أبطال فريق البحث والإنقاذ السوري، بعد ‏إنجاز ‏مهمتهم الإنسانية في جمهورية فنزويلا بكفاءة عالية وروح إنسانية ‏ومسؤولية وطنية‎”، مضيفاً.. “حوّلنا سنوات الألم التي مررنا بها إلى ‏تضامن، واليوم نسعى إلى نقل التجربة التي تعلمناها خلال تلك ‌‏السنوات إلى الآخرين‎.”‎

IMG 20260711 113828 Copy 1 وزير الطوارئ يستقبل في مطار دمشق ‏فريق الإنقاذ السوري العائد من فنزويلا

ولفت وزير الطوارئ إلى أن مشاركة فريق الإنقاذ السوري في مهمة ‏الاستجابة للزلزال في فنزويلا تؤكد ضرورة تغيير النهج ‏الذي ‏واجهناه عام 2023، عندما تُركنا وحدنا نكافح لتحسين واقعنا‎.‎

وأكد الصالح أن الفريق أثبت أن ‏العمل الإنساني رسالة تتجاوز الحدود، وقدّم نموذجاً مشرفاً في ‌‏الاحتراف والانضباط والتفاني، وكان خير سفير لسوريا وشعبها، مثمناً “جهود الفريق التي عكست القيم ‏الإنسانية ‏النبيلة ورسّخت صورة مشرقة عن السوريين في ميادين الاستجابة ‏والطوارئ‎.”‎

سوريا انتقلت من دولة مستقبلة للمساعدات ‏إلى دولة تقدم الخبرات

بدوره أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود خلال استقبال الفريق أن سوريا انتقلت خلال أشهر من دولة مستقبلة للمساعدات ‏إلى دولة قادرة على تقديم الخبرات والكوادر إلى مختلف أنحاء ‏العالم‎.‎

IMG 20260711 114051 Copy وزير الطوارئ يستقبل في مطار دمشق ‏فريق الإنقاذ السوري العائد من فنزويلا

وأضاف بارود أن وجود الكادر السوري في فنزويلا للمساعدة في مواجهة ‏الكارثة الإنسانية رسالةٌ بأنّ سوريا تمدّ الجسور مع العالم، وتبني ‏علاقاتٍ جديدةً حتى مع الدول البعيدة‎.‎

وكان فريق الإنقاذ السوري وصل إلى العاصمة الفنزويلية مساء الأحد من 29 حزيران الماضي للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية للمتضررين من الزلزالين بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبرعاية وزارة الخارجية والمغتربين.

IMG 20260711 113442 وزير الطوارئ يستقبل في مطار دمشق ‏فريق الإنقاذ السوري العائد من فنزويلا
IMG 20260711 113506 وزير الطوارئ يستقبل في مطار دمشق ‏فريق الإنقاذ السوري العائد من فنزويلا
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