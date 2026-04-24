اجتماع نيقوسيا: دعم أوروبي متجدد لسوريا وتمهيد لإطلاق الحوار السياسي رفيع المستوى

نيقوسيا-سانا

عقدت اليوم في مركز فيلوكسينيا بالعاصمة القبرصية نيقوسيا أعمال الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين لبحث التطورات الجيوسياسية الراهنة والتداعيات الإقليمية للأزمة في الشرق الأوسط ومبادرات الاتحاد تجاه دول الجوار الجنوبي وحوض المتوسط.

وأكد رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، التزام بلاده بدعم النهوض الشامل في سوريا، مشدداً على أهمية استمرار التعاون الإقليمي في هذه المرحلة.

كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن سعادته بلقاء الرئيس أحمد الشرع مجدداً، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يقر ويقدر الخطوات المهمة التي اتخذتها سوريا لإعادة البناء، مؤكداً دعم الاتحاد لجهودها.

من جانبها، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أنه خلال زيارتها إلى دمشق برفقة الرئيس كوستا في كانون الثاني الماضي، تم الإعلان عن شراكة سياسية مع سوريا، لافتة إلى أن المفوضية اقترحت هذا الأسبوع استئناف اتفاقية التعاون الأوروبية السورية.

وبينت أن الاتحاد سيستضيف بعد أسبوعين أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين، بما يمهد لاتفاق شراكة مستقبلي محتمل، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد لإنعاش الاقتصاد السوري وتعزيز المصالحة داخل المجتمع السوري.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد عقب الاجتماع أن ما تحقق في نيقوسيا يشكل بداية واثقة تمهد للحدث الأكبر في بروكسل يوم الحادي عشر من أيار المقبل حيث سيتم تدشين الحوار السياسي السوري الأوروبي رفيع المستوى، موضحاً أن أمام سوريا سبعة عشر يوماً من العمل المكثف تمضي خلالها بعزيمة صلبة لترسيخ دورها كشريك إستراتيجي يسهم في بناء مستقبل القارة الأوروبية وضمان استقرار المنطقة.