وزير التنمية الإدارية يبحث مع مديرة المدرسة العليا للإدارة بالمغرب آفاق التعاون

الرباط-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع مديرة المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالمملكة المغربية ندى بياز، آفاق التعاون في إعداد القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية وذلك على هامش أعمال المنتدى العربي ‏الثالث للإدارة العامة الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط.‏

وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أنه جرى خلال اللقاء استعراض التجربة المغربية في إعداد القيادات الحكومية وبحث فرص التعاون والاستفادة من خبراتها في مجالات بناء القدرات وتطوير الإدارة العامة.

وتناول اللقاء المنهجيات التي تعتمدها المدرسة في تأهيل القيادات الإدارية وإعداد الكفاءات الحكومية، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون الممكنة في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة في تطوير القيادات الحكومية.

كما ناقش الجانبان الترتيبات الأولية لتنظيم زيارة رسمية لوفد من المدرسة الوطنية العليا للإدارة إلى الجمهورية العربية السورية، بهدف توقيع مذكرة تفاهم تؤسس لإطار واضح للتعاون بين الجانبين، بما يشمل تنفيذ برامج مشتركة في إعداد القيادات الحكومية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، ودعم جهود تطوير الإدارة العامة.

وأكد الجانبان أهمية البناء على هذا اللقاء لتطوير شراكة مؤسسية مستدامة، تسهم في نقل الخبرات، وتطوير الكفاءات الحكومية، ودعم أولويات وزارة التنمية الإدارية في مجالات التحول المؤسسي وتحديث الإدارة العامة وتعزيز جاهزية مؤسسات القطاع العام لمتطلبات المرحلة المقبلة.

ويُعد المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة، منصة إقليمية رفيعة المستوى تجمع الوزراء وكبار ‏المسؤولين والخبراء لمناقشة تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الابتكار في الحوكمة، وتبادل ‏الخبرات والتجارب العربية في مجالات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء ‏إدارات حكومية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.‏