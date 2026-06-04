مندوبا سوريا والسعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي يبحثان تطوير العمل الإسلامي المشترك

جدة-سانا

بحث المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني، تطوير العمل الإسلامي المشترك لما فيه مصلحة شعوب دول المنظمة.

وتناول اللقاء الذي عقد في مكة المكرمة استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك بين البعثتين، لتعزيز أهداف المنظمة بما يحقق الازدهار والاستقرار والسلام للعالم الإسلامي.

وثمّن القادري ‎مواقف السعودية تجاه سوريا، والتي ستظل شاهداً على سياستها الحكيمة ودورها الريادي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتقديم الدعم الإنساني الذي يضمن الكرامة والعيش الكريم عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كما هنأ القادري حكومة المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج على جميع المستويات، حيث تمكّنت المملكة من تقديم خدمات استثنائية لحجاج بيت الله الحرام، ما يعكس التطور الكبير في التنظيم والخدمات المقدمة.

وكان القادري قدّم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي في الـ 20 من نيسان الماضي.