لبنان يعلن إعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا بدءاً من مساء اليوم الأربعاء

بيروت-سانا

أعلن لبنان أنه سيعيد افتتاح معبر المصنع الحدودي مع سوريا بدءاً من مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد إغلاقه السبت الماضي بسبب تهديدات إسرائيلية بقصفه.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن رئاسة مجلس الوزراء قولها في بيان: “سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم، مع اتخاذ إجراءات مشدّدة لتأمين سلامة حركة المسافرين والبضائع، وتجهيزه بالمعدات الضرورية لمنع أي عملية تهريب”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد باستهداف الطريق الواصل إلى معبر المصنع على الحدود السورية – اللبنانية المقابل لمنفذ جديدة يابوس، بحجة أن ميليشيا حزب الله تستخدم المعبر لأغراض عسكرية.

بدورها علقت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا العبور مؤقتاً من خلال منفذ جديدة يابوس الحدودي المقابل لمعبر المصنع، وأكدت أنه مخصص حصراً لعبور المدنيين، ولا يُستخدم لأي أغراض عسكرية، ولا وجود لأي مجموعات مسلحة أو ميليشيات، مشددة على أنها لا تسمح باستخدامه لأي نشاط خارج الأطر المدنية والقانونية.