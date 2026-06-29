رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتؤكد تضامنها الكامل مع سوريا 

photo 2026 06 29 17 29 42 رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتؤكد تضامنها الكامل مع سوريا 

مكة المكرمة-سانا
 
أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الإثنين بشدة استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وآخرها التوغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهدافهما بقذائف المدفعية.
 
وندد الأمين العام للرابطة، ورئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان، بالاعتداءات الإسرائيلية، وما نتج عنها من إفزاع الآمنين وترهيبِهم، وما يترتب على ذلك من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، في سياق مقلق لانتهاك القوانين والأعراف الدولية.
 
وجدّد الأمين العام تضامن الرابطة الكامل مع الجمهورية العربية السورية، تجاه كل ما يهدد أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها.
 
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.
 
وأدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من ‏معاناة المدنيين، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
  

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