لقاء دبلوماسي سوري إيطالي في بروكسل لبحث العلاقات الثنائية

بروكسل-سانا

التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل، السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ، ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، السفير أندريا أوريزيو.

وقالت السفارة عبر منصة “إكس”: إن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر حول مجمل المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون والتشاور المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتنسيق بما يسهم في دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وكان السفير دباغ التقى في الـ 12 من حزيران الجاري مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي أولوف سكوغ، حيث بحث معه مسار العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي.