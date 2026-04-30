هاخ يؤكد انفتاح الاقتصاد الألماني على التعاون مع سوريا بعد نجاح منتدى برلين

برلين-سانا

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ أن منتدى آفاق التعاون الاقتصادي السوري الألماني كان ناجحاً جداً، بوصفه متابعة لزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين.

وأوضح هاخ في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الوزير نضال الشعار وحاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية قدّما عرضاً مقنعاً لآفاق التنمية الاقتصادية في سوريا، باعتبارها نقطة وصل بين العالم العربي وأوروبا، وأطلعا الشركات الألمانية على الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتسهيل الاستثمارات والتجارة.

وأشار هاخ إلى أن التحديات ما زالت قائمة، ولا سيما في القطاع المالي، لافتاً إلى أن زيارة المحافظ حصرية إلى البنك الاتحادي الألماني في فرانكفورت كانت “ذات أهمية كبيرة” في هذا السياق.

وأكد هاخ أن العلاقات التجارية السورية الألمانية تمتلك إمكانيات واسعة، وأن المؤتمر أظهر بوضوح أن الاقتصاد الألماني “ينفتح تجاه سوريا”.

وكانت انطلقت أمس الأربعاء فعاليات منتدى آفاق التعاون الاقتصادي الألماني السوري في برلين، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، ويهدف المنتدى إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وألمانيا، وتبادل الرؤى حول آفاق تطويرها.