قبوات من إسلام أباد: مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي

إسلام أباد-سانا‏

بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ‏تتواصل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد لليوم الثاني‏ فعاليات‏ ‏المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، المنعقد تحت شعار: «التمكين الاجتماعي والاقتصادي ‏والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي.. التحديات وسبل التقدم».‏

‏ ‏

وأكدت الوزيرة قبوات، في تصريح للتلفزيون الباكستاني نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن استضافة ‏باكستان للمؤتمر توجّه رسالة واضحة بشأن أهمية العمل المشترك لإحداث أثر إيجابي في مواجهة القضايا الإنسانية ‏والتنموية.‏

وبيّنت أن مشاركة سوريا في المؤتمر تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع ممثلات الدول المشاركة، ‏مشيرةً إلى أن ما يجمع سوريا وباكستان من رؤى ومبادئ مشتركة يفتح المجال أمام توسيع التعاون في عدد من الملفات.‏

‏ ‏

ولفتت الوزيرة قبوات ‏إلى أن مشاركة سوريا في هذا الحدث تكتسب دلالة خاصة، كونها الأولى منذ عام 2012، مؤكدةً أن ‏السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية.‏

ووجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تحية إلى النساء السوريات، ولا سيما المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح، وإلى ‏الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية، معتبرةً أن حضور سوريا في المؤتمر يمثل احتفاءً بانتصارها ‏إلى جانب الشقيقات في باكستان.‏

‏ ‏

وكانت أعمال المؤتمر انطلقت أمس الأحد، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون ‏الإسلامي، لبحث سبل تعزيز تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، والتحديات التي تواجهها في دول المنظمة.‏