قبوات من إسلام أباد: مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي

إسلام أباد-سانا
بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، تتواصل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد لليوم الثاني فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، المنعقد تحت شعار: «التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي.. التحديات وسبل التقدم».
وأكدت الوزيرة قبوات، في تصريح للتلفزيون الباكستاني نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن استضافة باكستان للمؤتمر توجّه رسالة واضحة بشأن أهمية العمل المشترك لإحداث أثر إيجابي في مواجهة القضايا الإنسانية والتنموية.
وبيّنت أن مشاركة سوريا في المؤتمر تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع ممثلات الدول المشاركة، مشيرةً إلى أن ما يجمع سوريا وباكستان من رؤى ومبادئ مشتركة يفتح المجال أمام توسيع التعاون في عدد من الملفات.
ولفتت الوزيرة قبوات إلى أن مشاركة سوريا في هذا الحدث تكتسب دلالة خاصة، كونها الأولى منذ عام 2012، مؤكدةً أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية.
ووجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تحية إلى النساء السوريات، ولا سيما المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح، وإلى الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية، معتبرةً أن حضور سوريا في المؤتمر يمثل احتفاءً بانتصارها إلى جانب الشقيقات في باكستان.
وكانت أعمال المؤتمر انطلقت أمس الأحد، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث سبل تعزيز تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، والتحديات التي تواجهها في دول المنظمة.