السفارة التركية في دمشق تهنئ الشعب السوري بذكرى عيد الجلاء

دمشق-سانا

هنأت السفارة التركية في دمشق، اليوم الجمعة، الشعب السوري بالذكرى الـ 80 لعيد الجلاء، مؤكدة على القيمة التاريخية لهذا اليوم في مسيرة السيادة الوطنية.

وقالت السفارة في منشور على منصة “إكس”: “نهنئ بصدق سوريا في يوم التحرير المصادف الـ 17 من نيسان، إن هذا اليوم الاستثنائي الذي نالت فيه الاستقلال عام 1946، حفر مكانه في ذاكرة الشعب السوري كعلامة قوية على السيادة والفخر والإرادة الوطنية.”

وأعربت السفارة التركية عن أمنياتها لسوريا بمستقبل مستقر، وقالت: “بهذه المناسبة ذات الدلالة العميقة، نتمنى للشعب السوري الشقيق مستقبلاً يسوده السلام والطمأنينة والازدهار”.

ويحتفل السوريون في السابع عشر من نيسان من كلّ عام بذكرى خروج آخر جندي فرنسي من بلادهم، بعد حقبة الاستعمار التي استمرت من 1920 حتى 1946.