مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني مع سوريا

الرياض-سانا

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على مذكرة تفاهم للتعاون، في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم في مدينة جدة، يأتي ضمن توجه لتعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي، حيث شملت الموافقات أيضاً مذكرات تفاهم مماثلة مع هيئات الطيران المدني في كل من الصين وجورجيا وليبيريا والسيشل وجمهورية جزر القمر المتحدة.

وفي سياق آخر، نوه المجلس بنجاح الجهود التشغيلية والفنية لاستعادة الإنتاج في عدد من مرافق منظومة الطاقة التي تضررت سابقاً جراء الاعتداءات التي طالتها في سياق الحرب بالمنطقة، مؤكداً أن هذا التعافي السريع يعزز موثوقية إمدادات الطاقة للأسواق المحلية والدولية ويدعم الاقتصاد العالمي، كما نوه بالإنجازات الوطنية في مجالات الفضاء والبيئة والمدن الذكية.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد مجلس الوزراء السعودي على رفضه القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها، معرباً عن إدانته للاعتداءات التي طالت المملكة ودول مجلس التعاون بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، ومؤكداً على ضرورة تعامل الحكومة العراقية بمسؤولية مع هذه التهديدات.

كما استعرض المجلس الدور البطولي للقوات المسلحة السعودية في حماية مكتسبات البلاد ومواجهة التداعيات الخطيرة التي ألمت بالمنطقة، مؤكداً استمرار المملكة في دعم الاستقرار إقليمياً ودولياً.

وكان وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم أكدا خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد في المنطقة بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار.