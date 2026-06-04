سوريا تبحث إعادة تفعيل عضويتها في المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)

photo 2026 06 04 16 26 00 سوريا تبحث إعادة تفعيل عضويتها في المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)

جنيف-سانا

بحث وفد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشارك في مؤتمر العمل الدولي مع المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، أولويات الحكومة في تحديث التشريعات التأمينية، والتحول الرقمي، وتحسين جودة خدمات المتقاعدين، وذلك خلال اجتماع عقده على هامش أعمال المؤتمر.

photo 2026 06 04 16 26 19 سوريا تبحث إعادة تفعيل عضويتها في المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)

وأفادت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع أسفر عن إعفاء سوريا من جميع الالتزامات المالية السابقة، إضافة إلى التزام المنظمة بتقديم دعم فني وتقني يشمل بناء القدرات، وتطوير نظم الحوكمة والاشتراكات.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والوفد المرافق لها، شاركت في الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، ‏التي انطلقت أعمالها في جنيف الإثنين الماضي بمشاركة 187 دولة عضواً في منظمة ‏العمل الدولية.

وأجرت على هامش المؤتمر، سلسلة من اللقاءات الثنائية ناقشت فيها مع عدد من الجهات المشاركة، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية في سوريا.

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