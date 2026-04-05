الكفاءات السورية في فرنسا تبني جسور تعاون مهني واقتصادي خلال فعالية في باريس

باريس-سانا

احتضنت العاصمة الفرنسية باريس أمس السبت، فعالية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس “نادي السوريين في فرنسا”، بمشاركة واسعة من أبناء الجالية السورية من مختلف الاختصاصات، وذلك في مقر Maison de la Conversation.

وشكّلت الفعالية مساحة جامعة للكفاءات السورية، حيث تضمن البرنامج عروضاً تعريفية بأنشطة النادي، إلى جانب تقديم مشاريع لرواد أعمال سوريين، وفقرات ثقافية، إضافة إلى جلسات تعارف وتشبيك مهني بين الحضور.

وأوضحت رئيسة النادي منى لبابيدي في تصريح لـ سانا، أن عمل النادي يرتكز على عدة محاور، أبرزها المحور المهني وإدارة الأعمال، مشيرة إلى أن الهدف هو جمع الكفاءات السورية ضمن شبكة واحدة قادرة على تبادل الفرص ودعم بعضها البعض.

وبيّنت لبابيدي أن النادي يعمل على إنشاء جسر تعليمي ومهني يربط الكفاءات السورية في فرنسا مع الداخل السوري، بما يتيح فرص تدريب وتطوير للشباب، ويسهم في نقل الخبرات والمعرفة، مؤكدة أن من أهداف النادي أيضاً كسر الصورة النمطية عن السوريين في المجتمع الفرنسي، من خلال إبراز الطاقات والكفاءات السورية في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا، الدكتور عبد المنعم حميد، أن الهدف من هذه المبادرات هو توحيد جهود السوريين كأفراد وجمعيات ومنظمات في فرنسا، بما يخدم وجودهم هنا ويدعم أهلهم في سوريا.

وأشار إلى أن النادي، وخلال عامه الأول، تمكن من تحقيق خطوات مهمة في لمّ شمل السوريين وتعزيز التعاون بينهم، لافتاً إلى أن مشاركة اتحاد الأطباء تأتي دعماً لهذه الجهود، وتعزيزاً للعمل المشترك الذي ينعكس إيجاباً على السوريين في فرنسا وسوريا على حد سواء.

فيما لفتت المشاركة نور اللاذقاني، إلى أن حضورها في الفعالية يندرج ضمن مبادرة تهدف إلى بناء جسر بين المنتجات السورية التقليدية والسوق الفرنسية، مشيرة إلى أهمية الترويج لمنتجات مثل العطور والزيوت العطرية المستخرجة من الياسمين والوردة الدمشقية، بما يسهم في دعم المبادرات المحلية داخل سوريا، وفتح أسواق جديدة لها.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود مستمرة لتعزيز التواصل بين السوريين في فرنسا، وتفعيل دورهم المهني والاقتصادي، بما يسهم في بناء شبكات تعاون تخدم السوريين في الداخل والخارج.

أونماخت يبحث مع منظمة الأغذية دعم المزارعين في سوريا
وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني يلتقي وزير التنمية الدولية النرويجي السيد آسموند أوكروست
يلماز: تركيا تتابع بقلق استخدام تنظيم قسد المدنيين دروعاً بشرية
تحديات الترجمة في سوريا وآفاق تطويرها بين إرث الإقصاء وتحديات الانفتاح
دوران: تركيا ملتزمة بدعم جهود التعافي في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك