الشيباني يستقبل الرئيس الأوكراني ووزير الخارجية التركي في مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية إلى سوريا.

وكانت سوريا وأوكرانيا وقعتا في أيلول الماضي بياناً مشتركاً بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية أحمد الشرع ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما استقبل الوزير الشيباني اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية إلى سوريا.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي أواخر الشهر الماضي، تناولا فيه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والوضع الأمني والعسكري في المنطقة، وأكدا خلاله على تعزيز قنوات التواصل، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

إقلاع أول رحلة طيران لشركة أوروبية من بوخارست إلى دمشق بعد انقطاع 14 عاماً
هولندا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السويداء وتدعو للالتزام به
وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها
اختتام فعاليات ملتقى الجامعات السورية في الرياض
المنظمة الدولية للهجرة تدعو إلى دعم دولي لمساعدة سوريا على التعافي وعودة السوريين إلى بلادهم
