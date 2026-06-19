وزير العدل يبحث مع وفد الآلية الدولية (IIIM) تشكيل ورش عمل لتعزيز القدرات القانونية

دمشق-سانا



بحث وزير العدل مظهر الويس مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، سبل التعاون المشترك في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة.



وذكرت وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع في مبنى الوزارة بدمشق، تشكيل ورش عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات القانونية في مجالي التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة، بما يسهم في تحقيق العدالة الانتقالية وضمان محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية.

وكان وزير العدل بحث في الثامن من شهر شباط الماضي مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، سبل التعاون المشترك، وتعزيز القدرات القانونية، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية.

وتأسست الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا (IIIM) بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول عام 2016 بهدف المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة منذ شهر آذار عام 2011 من خلال جمع الأدلة والمعلومات وحفظها وتحليلها وإعداد ملفات قانونية يمكن استخدامها أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية المختصة.