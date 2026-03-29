وزارة الخارجية السورية تدين بشدة الهجمات التي استهدفت مقر إقامة رئيس إقليم كردستان في العراق

دمشق- سانا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقر إقامة رئيس إقليم كردستان في العراق نيجيرفان بارزاني، والتي نفذتها مجموعات خارجة عن القانون.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأحد: إن هذه الأعمال العدوانية غير القانونية، تعتبر تهديداً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، ومخالفة لمبادئ القانون الدولي.

وأكدت الوزارة موقف سوريا الثابت الداعم لاستقرار العراق ووحدة أراضيه، ورفض كل أشكال التدخل المسلح في شؤونه الداخلية.

وكانت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق قالت فجر اليوم: إن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس الإقليم.