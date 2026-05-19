وزير الأوقاف‏: تأمين جميع الخدمات للحجاج السوريين بما يتيح ‏لهم التفرغ لأداء شعائرهم

مكة المكرمة-سانا
أكد وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري تأمين جميع المستلزمات والخدمات التي يحتاجها الحجاج السوريون، من السكن والإقامة والطعام، إلى خدمات النقل والحافلات، إضافة إلى الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، بما يضمن أداء المناسك بأفضل الظروف وبما يليق بحجاج سوريا الجديدة.
وأوضح الوزير شكري، في تصريح صحفي من مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، أنه سيتم زيارة جميع الفنادق المخصصة لإقامة الحجاج السوريين، والاطلاع على أوضاعهم والالتقاء بالمشرفين على تجمعاتهم، إلى جانب تفقد المجمعات الفقهية والسكنية الخاصة بحجاج بيت الله الحرام من السوريين
تأمين احتياجات الحجاج
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف السورية تعمل على تأمين مختلف الجوانب اللوجستية والخدمية للحجاج، بما يتيح لهم التفرغ لأداء شعائرهم ومناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مؤكداً أن الحجاج السوريين بخير ويؤدون مناسكهم على أكمل وجه.
ونوه الوزير شكري بالتطور المتواصل الذي تشهده الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية، مشيداً بالنقلة النوعية التي تحققها الجهات المعنية في خدمة الحجاج عاماً بعد عام.
الارتقاء بخدمات الحج السوري
وأكد وزير الأوقاف أن العمل مستمر للارتقاء بخدمات الحج السوري وتطويرها بما يواكب أفضل المعايير، مشيراً إلى أن موسم الحج السوري يشهد تقدماً ملحوظاً عاماً بعد عام، مع السعي للوصول إلى مصاف الدول الرائدة في خدمة الحجاج.
وكان الوزير شكري والوفد الرسمي المرافق وصلوا إلى السعودية الأحد الماضي، في إطار متابعة شؤون حجاج الجمهورية العربية السورية وتعزيز التنسيق، بما يسهم في تيسير أداء المناسك وخدمة ضيوف الرحمن.