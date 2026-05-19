وزير الأوقاف‏: تأمين جميع الخدمات للحجاج السوريين بما يتيح ‏لهم التفرغ لأداء شعائرهم

مكة المكرمة-سانا‏

أكد وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري تأمين جميع ‏المستلزمات والخدمات التي يحتاجها الحجاج السوريون، من ‌‏السكن والإقامة والطعام، إلى خدمات النقل والحافلات، إضافة ‏إلى الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، بما يضمن أداء ‌‏المناسك بأفضل الظروف وبما يليق بحجاج سوريا الجديدة‎.‎

وأوضح الوزير شكري، في تصريح صحفي من مكة المكرمة ‏اليوم الثلاثاء، أنه سيتم زيارة جميع الفنادق المخصصة لإقامة ‌‏الحجاج السوريين، والاطلاع على أوضاعهم والالتقاء ‏بالمشرفين على تجمعاتهم، إلى جانب تفقد المجمعات الفقهية ‏والسكنية ‏الخاصة بحجاج بيت الله الحرام من السوريين

‎تأمين احتياجات الحجاج‎

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف السورية تعمل على تأمين مختلف ‏الجوانب اللوجستية والخدمية للحجاج، بما يتيح لهم التفرغ ‏لأداء ‏شعائرهم ومناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مؤكداً أن الحجاج ‏السوريين بخير ويؤدون مناسكهم على أكمل وجه‎.‎

ونوه الوزير شكري بالتطور المتواصل الذي تشهده الخدمات ‏المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية، ‌‏مشيداً بالنقلة النوعية التي تحققها الجهات المعنية في خدمة ‏الحجاج عاماً بعد عام.‏

‎الارتقاء بخدمات الحج السوري‎

وأكد وزير الأوقاف أن العمل مستمر للارتقاء بخدمات الحج ‏السوري وتطويرها بما يواكب أفضل المعايير، مشيراً إلى أن ‌‏موسم الحج السوري يشهد تقدماً ملحوظاً عاماً بعد عام، مع ‏السعي للوصول إلى مصاف الدول الرائدة في خدمة الحجاج‎.‎

وكان الوزير شكري والوفد الرسمي المرافق وصلوا إلى ‏السعودية الأحد الماضي، في إطار متابعة شؤون حجاج ‏الجمهورية ‏العربية السورية وتعزيز التنسيق، بما يسهم في تيسير ‏أداء المناسك وخدمة ضيوف الرحمن‎.‎