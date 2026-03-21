مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا.

وأشار البديوي وفق موقع المجلس، إلى أن الاعتداء الإسرائيلي لا يقتصر على استهداف الأراضي السورية فحسب، بل يمتد تأثيره ليقوض دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وشدد الأمين العام على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن أمنها واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.

ولفت البديوي إلى ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، عدواناً على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، في سياق خروقاته المتواصلة لاتفاق عام 1974، ومحاولاته خلق الفوضى والتوتر وتقويض الأمن والاستقرار فيها، ما أثار موجة تنديد عربية واسعة.