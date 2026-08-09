تقانة المعلومات تبحث مع “‏HAVELSAN‏” التركية تعزيز الأمن السيبراني

دمشق-سانا
بحثت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات مع وفد من شركة “HAVELSAN” التركية المتخصصة في الصناعات التكنولوجية، سبل تطوير برمجيات الوثائق الرقمية وآليات تفعيل التوقيع الرقمي، بما يسهم في تعزيز حوكمة المعاملات الإلكترونية وحمايتها.
وأوضحت الهيئة، في منشور على صفحتها في فيسبوك اليوم الأحد، أن المباحثات تناولت إطلاق برنامج تدريبي تخصصي مشترك في مجال الأمن السيبراني، بهدف رفع جاهزية الكوادر الوطنية في مواجهة التهديدات الرقمية وإدارتها.
كما ناقش الجانبان مجالات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في تطوير القدرات التقنية، وتعزيز أمن النظم والخدمات والبنى التحتية الحساسة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود الهيئة للاستفادة من الخبرات التقنية، وتطوير القدرات الوطنية، وبحث شراكات تدعم التحول الرقمي، وتعزز التعاون التكنولوجي بين سوريا ودول الجوار.