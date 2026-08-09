تقانة المعلومات تبحث مع “‏HAVELSAN‏” التركية تعزيز الأمن السيبراني

D7Ld2Szx 2 6 تقانة المعلومات تبحث مع "‏HAVELSAN‏" التركية تعزيز الأمن السيبراني

دمشق-سانا‏

بحثت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات مع وفد من شركة “‏HAVELSAN‏” التركية المتخصصة في الصناعات ‏التكنولوجية، سبل تطوير برمجيات الوثائق الرقمية وآليات تفعيل التوقيع الرقمي، بما يسهم في تعزيز حوكمة المعاملات ‏الإلكترونية وحمايتها.‏

NnsWqIvm 1 10 تقانة المعلومات تبحث مع "‏HAVELSAN‏" التركية تعزيز الأمن السيبراني

وأوضحت الهيئة، في منشور على صفحتها في فيسبوك اليوم الأحد، أن المباحثات تناولت إطلاق برنامج تدريبي تخصصي ‏مشترك في مجال الأمن السيبراني، بهدف رفع جاهزية الكوادر الوطنية في مواجهة التهديدات الرقمية وإدارتها.‏

كما ناقش الجانبان مجالات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في تطوير القدرات التقنية، وتعزيز أمن النظم والخدمات ‏والبنى التحتية الحساسة.‏

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود الهيئة للاستفادة من الخبرات التقنية، وتطوير القدرات الوطنية، وبحث شراكات تدعم ‏التحول الرقمي، وتعزز التعاون التكنولوجي بين سوريا ودول الجوار.‏

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