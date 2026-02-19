الصفدي: السلام لن يتحقق في المنطقة مع استمرار الاحتلال

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن السلام في المنطقة لن يتحقق بتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي في سوريا ولبنان وفلسطين، مشيراً إلى أن من يريد السلام لا يقوّض سبيله، وأن العالم أجمع يعرف أن حل الدولتين هو الطريق لتحقيق ذلك.

وقال الصفدي في كلمة أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية أمس الأربعاء: إن السلام لن يتحقق باحتلال المزيد من الأرض السورية، واستهداف استقرار سوريا التي بدأ شعبها التعافي من عقود من القهر والبطش، وبدأت حكومتها الجديدة إعادة بناء وطنها الذي أكّدت أنّها تريده آمناً منجزاً لكلّ شعبها، والذي أكّدت أنّه لن يكون مصدر تهديد لأحد، متسائلاً: “إذاً لماذا تحتل إسرائيل المزيد من الأرض السورية؟ ولماذا تدفع باتجاه العبث واللااستقرار في سوريا؟”.

كما أشار الصفدي إلى أن السلام لن يتحقق باستمرار احتلال أراض لبنانية، وعدم التزام اتفاق وقف إطلاق النار.

وفيما يخص الوضع في فلسطين، أكد الصفدي أن قرار سلطات الاحتلال ضمّ الضفة الغربية هو إعلان وأد لكلّ فرص السلام العادل، ورهنٌ لمستقبل المنطقة كلّها للمزيد من الحروب والقتل والدمار، وجريمة لا يجب أن يسمح بها المجتمع الدولي.