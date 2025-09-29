وزير الإعلام السعودي: العلاقات مع سوريا راسخة وتتجه نحو مستقبل مشترك

الرياض-سانا

أكد وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري على عمق العلاقات السعودية السورية، وتجذرها في الماضي وامتدادها نحو مستقبل جديد من الاستقرار والإصلاح.

وقال الوزير الدوسري في منشور عبر منصة “x”: سعدنا اليوم في وزارة الإعلام باستقبال معالي وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة المصطفى، في لقاء يؤكد أن العلاقة السعودية-السورية ليست صفحات من الماضي فحسب، بل جسور نحو مستقبل تُكتب فيه فصول جديدة من الاستقرار والإصلاح، ويكون الإعلام فيه صوت البناء والأمل.

وكان وزيرا الاعلام السوري والسعودي اتفقا خلال اللقاء في الرياض اليوم على تشكيل فريق عمل مشترك؛ لإعداد المبادرات والبرامج والمشروعات الإعلامية المشتركة، كما بحثا سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.