سوريا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية

IMG 20251107 095845 605 سوريا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية

الدوحة-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع وفد من جمهورية أذربيجان برئاسة هدايات عبد الله ييف، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية.

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المقام في قطر، سبل تطوير التعاون المشترك وتبادل التجارب الناجحة في مجالات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات الاجتماعية.

وشاركت سوريا ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، والوفد المرافق لها في أعمال مؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي انعقد بالدوحة بين الـ 4 و الـ 6 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، إضافة إلى الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب.

خاجي: مسؤولية المجتمع الدولي مكافحة الإرهاب بشكل فعال في سورية
وزير الإعلام السوري يزور مقر “واس” ويبحث تعزيز التعاون الإعلامي بين سوريا والسعودية
وزير الإعلام: تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء قانون قيصر يمثل لحظة تاريخية لسوريا
بيدرسون يجدد الدعوة إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا ومد يد العون لحكومتها لتنجح في مهامها
مباحثات سورية أردنية قطرية للتعاون في مجال الطاقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك